Wtorek 29 listopada 2022 Nvidia RTX A6000 48 GB - debiut najdroższej karty z serii Ada Lovelace

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:52 (1) Nvidia wprowadza do sprzedaży swoją najdroższą kartę graficzną ze swojej najnowszej serii Ada Lovelace. Jest to dedykowana do zastosowań profesjonalnych i graficznych karta RTX A6000, wyposażona w 4nm chip AD102, ten sam jaki stosowany jest w GeForce RTX 4090. Na tym kończą się jednak istotne różnice między tymi kartami. RTX A6000 ma pełną wersję chipu AD102 z 18176 rdzeniami CUDA, 48 GB pamięci GDDR6 ECC 20 Gbps (przepustowość 960 GB/s) oraz znacznie mniejsze wymiary niż wspomniany GeForce - karta zajmuje standardowe 2 sloty miejsca, a wskaźnik TDP to 300W. Nvidia RTX A6000 ma też aktywne wszystkie sześć sprzętowych ekoderów/dekoderów NVDEC/NVENC, umożliwiając sprzętową akcelerację jednoczesnego transkodowania, enkodowania/dekodowania sześciu odrębnych strumieni wideo.



Nvidia RTX A6000 kosztuje 7377 USD, i jest już dostępna w ofercie firm PNY, Leadtek i Elsa.







