Wtorek 29 listopada 2022 GeForce RTX 4090 przy TDP 232W ma tylko kilka % niższą wydajność

Autor: Zbyszek | źródło: Quasar Zone | 23:55 (1) Od pewnego czasu karty graficzne oferowane przez Nvidię i AMD mają parametry taktowania wyśrubowane do granic możliwości. Odbywa się to oczywiście kosztem nieproporcjonalnie zwiększonego poboru energii, a o tym jaka jest skala fabrycznego overclokingu producentów świadczy najnowszy test GeForce RTX 4090. W standardowych ustawieniach karta pobiera około 350W energii, ale po zmniejszeniu tego poboru do 232W traci tylko 5 procent wydajności. W ramach testu sprawdzono wydajność i średni pobór mocy w pięciu grach w rozdzielczości 4K. W standardowych fabrycznych ustawieniach średni pobór mocy wyniósł 347W, ale przy ustawieniu w sterownikach tzw. power limit na -30 procent, pobór mocy spadł do 305W.



Faktyczna redukcja zużycia energii wyniosła więc kilkanaście procent, a powodowana tym utrata wydajności to około 2 procent. Kiedy w sterownikach power limit ustawiono na -40 procent, pobór mocy spadł do 268W, a strata wydajności wniosła około 6 procent.



Jeszcze lepsze efekty dał tzw. undervolting, czyli obniżenia napięcia zasilającego GPU. Wówczas algorytmy sterujące częstotliwością taktowania GPU AD102 dobierają jego taktowanie tak, aby napięcie zasilające chip zapewniało pełną stabilność.



Przy obniżeniu fabrycznego napięcia zasilania chipu AD102 (ponad 1,0V - regulacja dynamiczna) do stałego poziomu 0,85V średnie taktowanie boost zmniejszyło się z około 2,7 GHz do 2,46 GHz. Pobór mocy spadł z 347W do 232W , czyli o 33 procent, a utrata wydajności wyniosła 5 procent.



Innymi słowy, gdyby Nvidia chciała mogłaby oferować GeForce RTX 4090 z rozsądnym TDP 250-300W i bardziej kompaktowym systemem chłodzenia, a wydajność tej karty byłaby zapewne tylko kilka procent niższa niż wersji z TDP 450W.







K O M E N T A R Z E

@temat (autor: Mariosti | data: 1/12/22 | godz.: 16:08 )

No to ciekawe, jeśli tak się skaluje to w większości zastosowań to jest to najbardziej bezsensownie wyżyłowany chip w historii, bijący nawet Prescotty Extreme Edition



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.