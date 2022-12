Czwartek 1 grudnia 2022 AMD zmienia opakowania procesorów Ryzen serii 7000

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:04 Firma AMD postanowiła odświeżyć opakowania dopiero co wprowadzonych na rynek procesorów z serii Ryzen 7000. Nowe pudełka mają identyczną konstrukcję jak dotychczasowe i ten sam wzór graficzny. Zmieniono natomiast kolorystykę, która jest teraz intensywniejsza - pomarańczowe linie przypominające logo AMD są teraz grubsze i bardziej wyraziste. W efekcie opakowanie wygląda ciekawiej i na pewno bardziej rzuca się w oczy. Czy to poprawi sprzedaż nowych procesorów, tego nie wiemy. Zdecydowanie większy wpływ na decyzję konsumentów ma jednak cena. Obecnie AMD we współpracy z dużymi sklepami internetowymi oferuje procesory Ryzen 7000 w specjalnych przecenach.



Modele Ryzen 9 7950X i Ryzen 9 7900X są oferowane o 75-125 USD taniej niż ich cena sugerowana, a Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X o 50 USD taniej niż cena sugerowana, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Po zakończeniu promocji ceny mają wrócić do wcześniejszych poziomów, ale czy tak się faktycznie stanie, zobaczymy.





Nowy wygląd po lewej, stary po prawej:







