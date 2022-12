Czwartek 1 grudnia 2022 Dane dotyczące sprzedaży urządzeń VR w 2022 i 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 17:27 Virtual Reality, czyli rzeczywistość wirtualna to fascynująca technologia pozwalająca zwiedzać cyfrowy świat w taki sposób, jakby rzeczywiście istniał przed nami. Popularne okulary, które umożliwiają doznanie takich wrażeń znajdują coraz więcej zastosowań, jak np. drony typu FVP, gdzie obraz rejestrowany przez kamerę latającego urządzenia jest oglądany przez operatora, co pozwala mu zobaczyć świat z pozycji drona. Niezawodni analitycy z TrendForce przedstawili swój najnowszy raport, dotyczący sprzedaży urządzeń wirtualnej rzeczywistości. W 2021 roku nastąpił ponad dwukrotny wzrost ich sprzedaży, która wyniosła 9,06 mln egzemplarzy.



Było to o 104 procent więcej niż w 2021 roku, kiedy sprzedaż wyniosła 4,43 mln urządzeń. Niestety rok 2022 nie będzie taki dobry dla producentów, a sprzedaż urządzeń VR będzie niższa niż w 2021 roku. Obecnie analitycy z TrendForce, bazując na danych sprzedaży z pierwszych 10 miesięcy tego roku prognozują, że w całym 2022 roku sprzedaż urządzeń VR będzie o około 5 procent niższa niż w 2021 roku, i wyniesie 8,58 mln egzemplarzy.



Lepiej ma być w 2023 roku - prognozy mówią o wzroście sprzedaży względem 2022 roku o 20 procent, do poziomu 10,35 mln sztuk urządzeń.







