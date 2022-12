Czwartek 1 grudnia 2022 Zdjęcie układu krzemowego AD104 kart GeForce RTX 4070 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:49 Na początku stycznia nastąpi oficjalna premiera trzeciej karty graficznej Nvidia najnowszej generacji. Będzie to GeForce RTX 4070 Ti, wyposażony w 12 GB pamięci GDDR6X i układ graficzny AD104 z 7680 rdzeniami CUDA. Karta początkowo była planowana jako GeForce RTX 4080 12 GB, ale pod sporym naporem krytyki Nvidia zdecydowała się o anulowaniu jej premiery, a później o wprowadzeniu jej do sprzedaży nieco później i pod bardziej właściwą nazwą, czyli właśnie GeForce RTX 4070 Ti. Chip AD102 jest wytwarzany w litografii 4nm TSMC, zawiera 35,8 mld tranzystorów i ma powierzchnię 294 mm2.



Jest więc ponad połowę mniejszy niż AD102 z kart RTX 4090 (608mm2, 76,3 mld tranzystorów) i o 23 procent mniejszy niż AD103 z kart RTX 4080 (378 mm2, 45,9 mld tranzystorów). Wewnątrz chipu AD104, poza 7680 rdzeniami CUDA znajduje się też 60 jednostek RT, 240 rdzeni Tensor, 240 jednostek TMU i 80 ROP.





Chip AD104 jest wyraźnie mniejszy niż jego odpowiednik poprzedniej generacji, czyli wytwarzany w litografii 8nm GA104 z serii Ampere, stosowany w kartach GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3070 i RTX 3060 Ti - ten ma powierzchnię 392 mm2, mieści 17,4 mld tranzystorów czyli o ponad połowę mniej niż o 25 procent mniejszy od niego AD104. Oznacza to, że gęstość litografii 4nm od TSMC jest blisko trzykrotnie większa, niż 8nm litografii Samusnga.







