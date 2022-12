Czwartek 1 grudnia 2022 NX7000 + 12 końcówek za 179zł z okazji świątecznej promocji Nandme

Autor: materiały partnera | 22:00 (1) Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi czas w którym obdarowujemy siebie i swoich najbliższych różnorakimi prezentami. Dla wielu z nas najfajniejsze z owych podarków to te, które nie tylko wywołają uśmiech na twarzy, ale też przy okazji jakoś nam się przydadzą w dłuższym horyzoncie czasowym. Prezentem, który spełnia ten wymóg jest bez wątpienia szczoteczka soniczna Nandme NX7000, o której mogliście kilka razy przeczytać na łamach TPC. Model ten wyróżnia bardzo długi czas pracy na baterii (nawet rok), oraz rewelacyjny stosunek ceny do jakości. A współczynnik ten przez krótki czas będzie jeszcze lepszy.







Szczoteczka, 12 końcówek i 3 lata gwarancji za 180zł



Dzieje się tak za sprawą akcji promocyjnej w ramach której za pośrednictwem znanego nad Wisłą serwisu Allegro będziecie mogli nabyć Nandme NX7000 wraz z zapasem 12 końcówek za jedyne 179zł. Biorąc pod uwagę fakt, że końcówkę czyszczącą powinno się wymieniać co kwartał, łatwo obliczyć, że za niespełna 180 złotych dostaniemy szczoteczkę soniczną wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych na najbliższe 3 lata.



A wiecie co jeszcze trwa 3 lata? Gwarancja w serwisie Xiaomi, który jest właścicielem marki Nandme. Jeśli w tym czasie coś się Wam w szczoteczce zepsuje, to wystarczy nagrać krótki materiał wideo pokazujący usterkę i wysłać go do producenta, aby otrzymać nowy egzemplarz. Szybko, sprawnie i bez zbędnych ceregieli.



Wspomniana akcja promocyjna będzie trwać od 5 do 9 grudnia, a żeby z niej skorzystać wystarczy odwiedzić oficjalny sklep Xiaomi na platformie Allegro.







Tanio, a dobrze



Z uwagi na niską cenę model NX7000 świetnie sprawdza się w roli pierwszej szczoteczki sonicznej dla dziecka lub osoby, która do tej pory korzystała jedynie z tradycyjnych modeli i nie jest do końca pewna, czy szczoteczka elektryczna przypadnie jej do gustu. To też fajna opcja dla ludzi, którzy zapominają o ładowaniu posiadanych przez siebie urządzeń, lub zwyczajnie nie lubią być „uwiązani” do ładowarki. Z uwagi na obecność portu USB typu C, a więc tego samego, który znajdziemy w nowoczesnych smartfonach czy laptopach szczoteczka ta sprawdzi się też w podróży, gdy nie możemy zabrać ze sobą miliona różnych kabli i ładowarek.



Ładujesz raz, używasz przez rok



Chociaż w sumie ładowarki nie będziemy zbyt często do niej podpinać, bo jedną z najciekawszych funkcji modelu NX 7000 jest co najmniej imponujący czas pracy tej szczoteczki na zasilaniu bateryjnym, który wynosi 1460 minut! Przy założeniu, że zęby szczotkujemy dwa razy w ciągu dnia przez 2 minuty daje nam to równy rok pracy (365 dni). Tak rewelacyjne osiągi uzyskano w wyniku połączenia energooszczędnego napędu wibracyjnego Centrale Axis Sonic Motor ze sporą baterią o pojemności 2600 mAh.



Jeśli chodzi o czas ładowania, to ten dla odmiany jest dość długi i wynosi od 7 do 12 godzin. Jest to świadoma decyzja producenta, który zdecydował się na zastosowanie niższego prądu ładowania by wydłużyć żywotność ogniwa.



O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania. Wibracjami szczoteczka da nam również znać kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów. Jak już wspomniałem domyślnie na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund.







Elektroniczne serce szczoteczki



Wibracje soniczne są w modelu NX7000 generowane przez silniczek wibracyjny Maglev 4.0 (Magnetic Levitation Sonic Motor), który generuje do 41 000 drgań na minutę, wytwarzając przy tym na najwyższym biegu hałas nieprzekraczający 68dBa. Wibracje w szczoteczkach sonicznych są używane do spieniania pasty i odrywania od szkliwa resztek jedzenia i kamienia, nie tylko z miejsc które szczotkujemy, ale też ich najbliższego otoczenia. W tym z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, często atakowanych przez próchnicę. Dzięki tej cesze skuteczność szczoteczek sonicznych bije na głowę ich manualne odpowiedniki.



Intensywność wibracji jest w NX7000 regulowana za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czyszczenie, wybielanie, polerowanie oraz masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania. Tak duża mnogość opcji sprawia, że każdy powinien znaleźć taki program, jaki mu aktualnie pasuje/jest potrzebny.







Certyfikat IPX7



Sama szczoteczka jest też odporna na rdzę oraz wilgoć, co potwierdza certyfikat IPX7. W praktyce sprowadza się to do tego, że NX 7000 można łatwo wyczyścić pukając szczoteczkę pod bierzącą wodą.



