Poniedziałek 5 grudnia 2022 Kup Nandme NX8000 w promocyjnej cenie $42,62 - cena obowiązuje do 9 XII

Autor: materiały partnera | 13:20 Jeśli szukasz nowej szczoteczki sonicznej dla siebie lub na prezent dla najbliższej osoby, a NX7000 jest dla Ciebie niewystarczająca, to powinieneś zainteresować się świąteczną promocją na bardziej zaawansowany model, czyli NX8000. W okresie od 5 do 9 grudnia kupicie ją w serwisie AliExpress za jedyne $42,62. Biorąc pod uwagę, że sugerowana cena detaliczna wynosi $62,49 mamy do czynienia z naprawdę solidną obniżką. Aby się na nią załapać trzeba kupić opisywany model w okresie obowiązywania promocji korzystając w tym celu z kuponu V53S9V5, który trzeba wpisać na etapie finalizacji zamówienia. Obniży on cenę promocyjną ($45,62) o dodatkowe $3.



Dodatkowo wraz ze szczoteczką dostaniemy 12 końcówek, co stanowi zapas na najbliższe 3 lata, a także paczkę nici dentystycznych.



Model NX8000 w promocyjnej cenie kupicie przechodząc pod TEN link.



Szczoteczka inteligentna



Sercem modelu NX8000 jest silniczek wibracyjny, generujący do 41000 drgań na minutę. Jego pracą zarządza układ scalony połączony z odpowiednimi czujnikami, który potrafi wykrywać jak mocno dociskamy końcówkę do zębów i jeśli będziemy używać zbyt dużo siły to da nam o tym znać. Informacja na ten temat zostanie do nas wysłana z wykorzystaniem diod LED umieszczonych w pierścieniu okalającym nasadkę do montowania końcówki szczoteczki (na styku korpusu i końcówki).



Oprócz tego szczoteczka poinformuje nas również za pomocą wibracji kiedy mamy zmienić szczotkowany rząd zębów (domyślnie 30s na rząd, łącznie 2min) oraz zaoferuje kilka trybów pracy: delikatny, czyszczenie, wybielanie, polerowanie, oraz ochrona dziąseł. Przełączamy się pomiędzy nimi za pomocą panelu dotykowego wbudowanego w korpus urządzenia.







Nowoczesny design i dobrej klasy końcówki



Dużym plusem modelu NX8000 jest design samej szczoteczki, która wygląda nowocześnie i daje nam wrażenie obcowania z produktem klasy premium. Co prawda aspekt ten nijak nie wpływa na skuteczność w czyszczeniu zębów, ale fajnie, że ktoś się jednak postarał także i w tym aspekcie. Esteci i fani nowoczesnego wzornictwa z pewnością będą ukontentowani.



To co bez wątpienia wpływa na jakość szczotkowania to końcówki, które w NX 8000 są wyraźnie większe i bardziej złożone niż w tańszych modelach. Zbudowano je z włosia o zaokrąglonych końcówkach pozbawionego szkodliwych dla zdrowia elementów metalowych.



Zadbano też o wygodę użytkowania zabezpieczając szczoteczkę przed wilgocią (można ją myć pod bierzącą wodą), co potwierdza certyfikat IPX7.







Duża bateria i ładowanie indukcyjne



Wbudowany w szczoteczkę akumulator o pojemności 2900 mAh wystarczy na maksymalnie 800 minut pracy, co przy założeniu szczotkowania zębów dwa razy dziennie przez 2 minuty daje nam 200 dni pracy na zasilaniu bateryjnym.



Po jego rozładowaniu energię w modelu NX8000 uzupełnimy za pomocą ładowarki indukcyjnej, wbudowanej w dołączaną w zestawie stację bazową. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które w praktyce zwalnia nas z potrzeby pamiętania o ładowaniu szczoteczki. Wystarczy tylko pamiętać by po szczotkowaniu odłożyć urządzenie do bazy i tym samym rozpocząć proces automatycznego uzupełniania energii elektrycznej.







3-letnia gwarancja producenta

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o gwarancji, za którą odpowiada właściciel marki Nandme, czyli chiński koncern Xiaomi. Oferuje on na model NX8000 3-letnią gwarancję z szybką wymianą w przypadku wystąpienia awarii. Działa to tak, że jeśli w okresie gwarancyjnym szczoteczka się Wam zepsuje, to nagrywacie wideo prezentujące problem, a producent na tej podstawie wysyła pod wskazany adres nowy model pozbawiony wad. Xiaomi nie wymaga przy tym odsyłania uszkodzonego egzemplarza. Wyrzucamy go po prostu do elektrośmieci.



