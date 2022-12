Czym są i jak działają platformy low code?

Współczesny świat rozwija się w zawrotnym tempie. W związku z tym w wielu branżach istotnie wzrosło zapotrzebowanie na szybką kreację oraz implementację różnego rodzaju oprogramowań. Odpowiedzią na taką sytuację są platformy low code. Programiści nie muszą pisać tysięcy linijek kodu w celu stworzenia funkcjonalnej i kompletnej aplikacji. Dzięki temu wykonywanie innowacyjnych narzędzi przebiega nawet o 60% szybciej niż w przypadku standardowych działań. Czym są platformy low code i co mogą zapewnić?







Platformy low code – czym są? Z powodu dynamicznej transformacji cyfrowej i rosnących oczekiwań klientów zespoły programistów są pod ogromną presją – szczególnie gdy przygotowują rozwiązania dla globalnych korporacji. Na specjalistach spoczywa duża odpowiedzialność. Korzystanie z platform low code to dla pracowników działów IT spore ułatwienie. Systemy niskokodowe umożliwiają developerom szybkie i skuteczne tworzenie aplikacji. Dzięki wizualnym IDE (Integrated Development Environment) i metodzie „drag and drop” programiści mogą w prosty sposób budować interfejsy, kreować przebieg procesu czy projektować modele danych dla poszczególnych programów. Niskokodowe rozwiązania istotnie ułatwiają proces projektowania UX oraz UI danego oprogramowania.

Działanie platform low code Pojęcia low code i no code często używane są zamiennie, jednak różnica między tymi podejściami do programowania jest istotna. Z obu narzędzi może korzystać każdy. Do ich efektywnej obsługi nie jest wymagana wiedza programistyczna. Platformy low code oferują jednak możliwość ingerencji w kod tworzonego rozwiązania. Bardzo często korzystają z nich więc specjaliści IT. Posiadają oni umiejętności kodowania, dzięki czemu mogą dopisywać linijki kodu oraz je modyfikować, tworząc niestandardowe aplikacje i zaspokajając wyrafinowane oczekiwania programistyczne danego biznesu, procesu czy klienta.

Platformy low code przyczyniają się do zniwelowania wykonywania powtarzalnych i żmudnych zadań. Do tych zalicza się m.in. zarządzanie zależnościami czy sprawdzanie poprawności kodu. Dzięki temu specjaliści mogą skupić się na kreatywnych rozwiązaniach, które sprawiają, że aplikacja spełnia najwyższe standardy i oczekiwania użytkowników. Profesjonalni programiści pracujący na platformach low code mogą też: tworzyć złożone aplikacje korporacyjne, krytyczne i biznesowe

wykorzystywać zaawansowane możliwości narzędzi, np. sztuczną inteligencję

integrować aplikacje z obecnymi już w firmie systemami i technologiami w różnych kanałach

rozwijać współpracę na linii biznes-IT. Jak platformy low code zmieniają przedsiębiorstwa? Według analiz firmy Gartner do 2025 roku 70% nowych aplikacji będzie tworzonych za pomocą platform low code i no code, przy zaledwie 25% w 2020 roku. Jedną z przyczyn takich prognoz są niedobory wyspecjalizowanych pełnoetatowych programistów. Wobec tego przedsiębiorstwa będą mogły ograniczyć koszty rekrutowania oraz utrzymywania działów IT.

Obowiązek tworzenia aplikacji można zlecić pracownikom biznesowym. Popularne jest też wyznaczenie tzw. citizen developera, który rozwiązuje problemy i kreuje możliwości, tworząc oprogramowania w środowisku low code i no code. Firmy, które zatrudniają wewnętrzne działy IT, dzięki platformom niskokodowym zyskają na automatyzacji. Pozwoli to zwiększyć produktywność programistów i nadrobić zaległości.

Dodatkowo platformy low code i no code obniżają barierę wejścia na rynek start-upom. Dzieje się tak za sprawą niższych kosztów i łatwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Z kolei firmy globalne, istniejące na rynku od wielu lat, mogą przeznaczyć zasoby i środki na rozwój biznesu w innych dziedzinach.

