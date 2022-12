Poniedziałek 5 grudnia 2022 GeForce RTX 4090 ma problemy z grą Need for Speed ​​​​Unbound

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:43 Najnowsza gra Need for Speed ​​​​Unbound, która trafiła do sprzedaży w ten weekend ujawniła nieznany wcześniej błąd we flagowej karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 4090. Firma Electronic Arts, czyli wydawca gry informuje, że migotanie obrazu widoczne podczas grania w Need for Speed ​​​​Unbound na karcie GeForce RTX 4090 nie jest błędem gry, ale wynika z błędu odnalezionego w GeForce RTX 4090. Ten może byc naprawiony tylko poprzez aktualizację BIOSu karty. Nvidia wydała już nową poprawioną wersję BIOSu dla GeForce RTX 4090, i prosi posiadaczy tej karty o wykonanie aktualizacji za pomocą narzędzia NVFlash.



Cały proces ma być wyjątkowo prosty i w pełni automatyczny. Pozostaje ciekawostką jaki błąd powodował migotanie obrazu z jeden z gier, i był to problem niemożliwy do usunięcia poprzez zwykłą aktualizację sterowników.



