Ryzen 7000 z 3D V-Cache: premiera 10 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:54 (1) Już od wrześniowej premiery procesorów AMD Ryzen serii 7000 dla platformy AM5 nie jest tajemnicą, że AMD przygotowuje też ich gamingowe wersje, wyposażone w dodatkową pamięć podręczną L3 typu 3D V-Cache. Obecnie jedynym procesorem AMD w nią wyposażonym jest 8 rdzeniowy Ryzen 7 5800X 3D z gniazdem AM4, który dzięki obecności dodatkowych 64 MB pamięci L3 oferuje około 15 procent więcej klatek na sekundę niż standardowy Ryzen 7 5800X. Od pewnego czasu doniesienia wskazywały, że procesory Ryzen 7000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache zostaną zaprezentowane na targach CES 2023. Według najnowszych informacji jest to pewne, a oficjalna premiera odbędzie się kilka dni później - 10 stycznia.



AMD ma zaoferować trzy modele procesorów serii 7000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Będą to: 16 rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D, 12 rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D i 8 rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D lub Ryzen 7 7700X 3D.



Również na początku 2023 roku zadebiutują tańsze procesory z niższym TDP i zablokowanym mnożnikiem, w postaci modeli Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 i Ryzen 9 7900, dedykowane również dla producentów OEM do stosowania w niewielkich biurkowych komputerach typu SFF i USFF.



