Poniedziałek 5 grudnia 2022 Samsung zapowiada pamięci DDR5 1TB i GDDR7 36 Gbps

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 13:26 Samsung pochwalił się swoimi najnowszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju pamięci ulotnych. Producent ma wkrótce zaoferować moduły DDR5 formatu MR-DIMM o pojemności 1TB na moduł. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu kostek pamięci o pojemności 32 Gb (4 GB), łączonych w stosy po 8 sztuk pionowo. Pamięci DDR5 MR-DIMM będą adresowane do stosowania w serwerach, gdzie ilość RAMu jest kluczowa. Dla pamięci GDDR6 producent opracował nowe rozwiązanie T-Coil, przyspieszające pracę interfejsu I/O modułów, co pozwoliło podnieść szybkość kostek GDDR6 do docelowych 24 Gbps. Trzecią z zapowiedzianych nowości jest pamięć GDDR7 36 Gbps.



W tym przypadku podniesienie efektywnej szybkości ma być zasługą zastosowania metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt. To rozwiązanie pozwala na wzrost efektywnej szybkości o 50 procent w porównaniu do kostek GDDR6 wykorzystujących modulację PAM-2, inaczej nazywaną jako NRZ. Czyli GDDR7 36 Gbps to w uproszczeniu pamięć GDDR6 24 Gbps z modulacją zmienioną z PAM-2 na PAM-3.



Podejście Samsunga do GDDR7 przypomina nieco pamięci GDDR6X Microna - te wykorzystują modulację PAM-4, w której sygnał w danym takcie zegara może mieć przyjmować cztery oddzielne stany, co umożliwia dwukrotnie większą efektywną przepustowość niż pamięci GDDR6, ale jednocześnie trudności w interpretacji tak złożonego sygnału jak do tej pory nie pozwalają pamięcią GDDR6X rozwinąć skrzydeł (obecnie najszybsze oferowane moduły GDDR6X to 23 Gbps, czyli GDDR6 11.5 Gbps z modulacją PAM-4).



Zastosowanie modulacji PAM-3 przez Samsunga oznacza wybranie łatwiejszej ścieżki, niż obrana dla GDDR6X przez Microna, co daje większe szanse na końcowy sukces i uzyskanie faktycznie wyraźnie (a nie tylko symbolicznie) większych efektywnych przepustowości w porównaniu do pamięci GDDR6.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.