Poniedziałek 5 grudnia 2022 Cena GeForce RTX 4080 zostanie obniżona

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:15 Według najnowszych informacji Nvidia jeszcze w grudniu obniży cenę GeForce RTX 4080. Karta debiutowała w połowie listopada w powszechnie krytykowanej cenie 1199 USD, ale po premierze nowych Radenów RX 7900 XTX i 7900 XT od AMD jej cena ma zostać obniżona. Ponoć obecnie rozważanym przez Nvidię poziomem jest 1049 USD, tak aby GeForce RTX 4080 był oferowany w cenie zbliżonej do karty Radeon RX 7900 XTX. Nvidia czeka jednak z decyzją na premierę AMD, a końcowa wysokość obniżki zależy od tego, jaką wydajność zaoferują nowe Radeony - jeśli wypadną w testach nadspodziewanie dobrze, to cena GeForce RTX 4080 może spaść do 949 USD. Również GeForce RTX 4070 Ti nie zadebiutuje w cenie, jaką wcześniej planowała Nvidia.



Karta ta miała pojawić się na rynku jako GeForce RTX 4080 12 GB za 899 USD, ale fala krytyki dotycząca jej nazwy, jak i ceny była tak duża, że Nvidia odwołała premierę tego modelu. Ostatecznie GeForce z chipem AD104 ma zadebiutować 3 stycznia jako GeForce RTX 4070 Ti, a według nieoficjalnych doniesień cena tej karty wyniesie prawdopodobnie 699-799 USD, a na jej końcową wysokość wpływ będzie mieć też wydajność nowych Radeonów i poziom obniżki ceny GeForce RTX 4080.



