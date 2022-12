Środa 7 grudnia 2022 TSMC ogłasza budowę drugiej fabryki w USA i usprawnienie obecnej

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:20 Firma TSMC przygotowuje się właśnie do startu produkcji układów scalonych w swojej pierwszej fabryce na terenie USA. Zakład, którego budowa została ogłoszona w maju 2020 roku, mieści się w stanie Arizona, i będzie wytwarzał chipy w litografii 5nm na waflach o średnicy 300mm. Produkcja ma ruszyć w 1. kwartale 2023 roku, i wynieść początkowo 20-40 tysięcy wafli miesięcznie, a docelowo 100 tysięcy wafli miesięcznie. Tymczasem władze TSMC poinformowały o kolejnych inwestycjach w Stanach Zjednoczonych, opiewających na kwotę 40 mld dolarów.



Część z tych środków zostanie zainwestowana w już istniejącą fabrykę, która zyska własną stację uzdatniania i odzyskiwania wody, nowe linie produkcyjne w celu zwiększenia wydajności, a także zostanie przystosowana do wytwarzania układów scalonych w litografii N4 począwszy od 2024 roku.



Większość z 40 mld dolarów pochłonie jednak budowa drugiej fabryki. Zostanie ona zlokalizowana także w Arizonie, w niedalekiej odległości od już istniejącej placówki TSMC. Budowa i wyposażenie nowej fabryki zakończy się w 2025 roku, a od 2026 roku będzie ona wytwarzać układy scalone w litografii 3nm. Będzie to też fabryka większa od już wybudowanej przez TSMC, która zatrudni bezpośrednio 4500 inżynierów, i wykreuje około 5500 innych stanowisk pracy u poddostawców. Docelowo obie amerykańskie fabryki TSMC mają mieć wydajność aż 600 tysięcy wafli miesięcznie.





Jako ciekawostkę można dodać, że informacja zdradza w jaki sposób TSMC zamierza chronić swoje najnowsze litografie przed tzw. szpiegostwem technologicznym. Otóż układy scalone w najnowszej opracowanej przez TSMC litografii będą wytwarzane wyłącznie na Tajwanie. Podczas gdy w swoim rodzimym kraju TSMC będzie w 2023 roku produkować chipy w litografii 3nm, fabryka w USA zajmie się produkcją 5nm układów scalonych. W 2025 roku TSMC ma dysponować już nową litografią 2nm z tranzystorami typu GAAFET, ale ta litografia nie trafi do fabryk w USA - wówczas w nich zaczną być wytwarzane chipy w starszej litografii 3nm. Tym samym najnowsze pomysły, odkrycia i rozwiązania TSMC nie będą funkcjonować na poziomie dokumentacji w fabrykach w USA, co utrudni ich przedostanie się np. do Intela.



