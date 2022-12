Środa 7 grudnia 2022 ASML będzie wytwarzać swoje maszyny także na Tajwanie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:42 ASML to holenderski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą maszyn oraz oprogramowania wykorzystywanego przez producentów układów scalonych, takich jak TSMC, Samsung czy Intel. Firma od pewnego czasu jest liderem światowego rynku maszyn przeznaczonych do wytrawiania układów scalonych z użyciem najnowszej fototechniki EUV (Extreme Ultra-Violet). Urządzenia ASML cechują się wysokim poziomem dopracowania, dlatego też po ich odbiór ustawia się długa kolejka chętnych. Producent poinformował właśnie, ze wybuduje nową fabrykę, która zostanie zlokalizowana w mieście Linoku na Tajwanie, w pobliżu stolicy Tajwanu Taipei.



Placówka wraz z otaczającym ją terenem ma mieć powierzchnię 6,7 hektara (670 arów), a jej budowa rozpocznie się w połowie 2023 roku. Będzie to największa do tej pory inwestycja ASML poza rodzimymi Niderlandami.



Lokalizacja nowej fabryki na Tajwanie nie dziwi, bo od dłuższego czasu największym odbiorcą ASML jest tajwański producent układów scalonych TSMC. ASML zdecydował więc aby produkować maszyny zamawiane przez TSMC w pobliżu jego placówek, co znacznie uprości logistykę i transport.



