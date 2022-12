Środa 7 grudnia 2022 Radeon RX 7900 XTX i 7900 XT będą słabo dostępne w dniu premiery

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 16:19 Do oficjalnej premiery najnowszych kart graficznych od AMD, czyli kart Radeon RX 7900 XTX 24 GB i Radeon RX 7900 XT 20 GB pozostało już tylko 6 dni. Tymczasem najnowsze informacje wskazują, że nowe karty mogą być słabo dostępne w pierwszych dniach swojej sprzedaży. Igors Lab, powołując się na swoje źródla u dystrybutorów donosi, że produkcja tych kart w wersjach referencyjncyh rozpoczęła się dopiero w ostatnich dniach. Z tego powodu do kanałów dystrybucji w regionie EMEA (Europa i Bliski Wschód) przed premierą ma trafić tylko 10 tysiecy egzemplarzy nowych Radeonów, z czego 3 tysiące przypadnie na największy w tym obszarze rynek niemiecki.



Dystrybutorzy spodziewają się, ze ta partia zostanie wyprzedana w całości już w dniu oficjalnej premiery. Później nowe karty od AMD mogą być chwilowo niedostępne, ale ta sytuacja szybko poprawi się, z powodu zwiększonych dostaw planowanych na drugą połowę i koniec grudnia.



Igors Lab informuje też, że AMD zdecydowało się tym razem ominąć rynek chiński i nie dostarczać tam nowych Radeonów w wersji MBA (Made By AMD), czyli wersji referencyjnej. Taka sytuacja oznacza, że w Chinach dostępne będą wyłącznie wersje autorskie różnych producentów, które pojawią się w sprzedaży dopiero pod koniec grudnia.



