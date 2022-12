Środa 7 grudnia 2022 Intel informuje o poprawie wydajności kart ARC w trybie DX9

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:57 Na początku października odbyła się premiera kart graficznych Intel ARC pierwszej generacji dla komputerów stacjonarnych. Zadebiutowały wówczas karty Intel ARC A770 oraz Intel ARC A750, które zajęły segment cenowy 300-350 USD i nawiązały walkę z Nvidia GeForce RTX 3060 i AMD Radeon RX 6600 XT. Ich zaletą była nieco wyższa wydajność niż konkurentów cenowych od Nvidia i AMD, czy też możliwość uruchomienia funkcji XeSS (Xe Super Sampling) konkurencyjnej dla Nvidia DLSS i AMD Fidelity Super Resolution. Wadą - wyższy pobór energii, i słaba wydajność w grach działających w trybie DirectX 9. Intel właśnie poinformował o uporaniu się z drugim z tych problemów.



Receptą na problemy kart ARC z wydajnością gier działających w trybie DX9 mają być nowe sterowniki. Zwiększają one liczbę generowanych klatek od kilkunastu, do nawet 70 procent, a a w jeszcze większym stopniu poprawiają czasy generowania poszczególnych klatek (frametimes) i minimalną liczbę klatek (low FPS). Tutaj poprawa ma być nawet 2-3 krotna.



Nowe sterowniki noszą numer 3959, i będą wkrótce dostępne do pobrania dla posiadaczy kart Intel ARC. Póki co Intel chwali się wynikami wewnętrznych testów, które przedstawiają się następująco.







