Środa 7 grudnia 2022 Wyrażny spadek sprzedaży smartfonów

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 23:09 Firma analityczna TrendForce przedstawiła swój raport dotyczący sprzedaży smartfonów w 3. kwartale 2022 roku. W okresie tym sprzedano łącznie 289 milionów urządzeń, o około 1 procent mniej niż we wcześniejszym kwartale i o 11 procent mniej niż w 3. kwartale 2021 roku. W ostatnich kilku latach rekordowym pod względem sprzedaży był 1. kwartał 2021 roku, kiedy sprzedaż smarfonów wyniosła 378 mln sztuk, zatem względem rekordowej sprzedaży sprzed 1,5 roku obecny spadek sprzedaży smartfonów można oceniać na około 20 procent. Tym samym ten segment produktów także nie uniknął spadku sprzedaży po zakończeniu zawyżonego popytu wywołanego pracą i nauką zdalną.



W 3. kwartale 2022 roku liderem rynku pozostał Samsung, który sprzedał 64,2 mln sztuk urządzeń, o 3,9 procent więcej niż w poprzednim kwartale. Tym samym Samsung powiększył swój udział w rynku, do 22,2 procent. Drugie miejsce przypadło firmie Apple, ze sprzedażą w wysokości 50,8 mln egzemplarzy urządzeń, co daje jej 17,6 procent udziału w rynku. Trzecie miejsce zajęło Xiaomi (37,8 mln sztuk smartfonów, udział 13,1 procent), czwarte Oppo (33,5 mln sztuk, udział 11,6 procent), a piąte Vivo (24,6 mln sztuk, udział 8,5 procent).



Sprzedaż smartfonów przez wszystkich pozostałych producentów razem wziętych wyniosła 78,1 mln sztuk, a udział w rynku 27,0 procent.





TrendForce szacuje, że w 4. kwartale sprzedaż smartfonów wyniesie około 316 mln sztuk, tj. o około 15 procent mniej niż w 4. kwartale 2021 roku, kiedy wyniosła 371 mln sztuk. Prognozowana jest też ciekawa sytuacja - spadek sprzedaży dotyczyć ma głównie smartfonów ze średniej i niskiej półki, na czym ucierpi Samsung, notując spadek sprzedaży. W tym czasie Apple ma zanotować wysoką sprzedaż w związku z premierą kolejnej generacji swoich iPhone, i w efekcie w 4. kwartale uzyska wyższą sprzedaż niż Samsung.









