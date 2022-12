Środa 7 grudnia 2022 USB Type-C także w iPhone: UE podaje graniczną datę

Autor: Zbyszek | źródło: GSMArena | 22:33 Komisja Europejska w 2009 roku przekonała licznych producentów elektroniki przenośnej, w tym telefonów komórkowych, do wprowadzenia uniwersalnych ładowarek baterii. Od tamtej pory minęło ponad 10 lat, a liczba rodzajów wtyczek zasilających zmniejszyła się z około 30 do trzech - mini USB, Lightning i USB-C. W ostatnich miesiącach unijni urzędnicy poszli o krok dalej, i przyjęli prawo mające na celu ograniczyć liczbę gniazd ładowania do jednego. Nowe przepisy przyjęte w październiku przewidywały, że za 2 lata, jesienią 2024 roku wszystkie sprzedawane na terenie UE smartfony, tablety, kamery, aparaty, i słuchawki będą musiały był ładowane poprzez gniazdo USB Type-C.



Od tego czasu przepisy przetoczyły się przez biurka europejskich urzędników, gdzie przyjęto ich ostateczny kształt. Nowe regulacje wejdą w życie 27 grudnia 2022 roku i dadzą producentom elektroniki 2 lata na dostosowanie się do nich.



W efekcie począwszy od 28 grudnia 2024 roku wszystkie sprzedawane w UE smartfony, tablety, kamery, aparaty i słuchawki będą musiały być ładowane przez USB Type-C. Nowe regulacje uderzają najmocniej w firmę Apple, która do tej pory mocno broniła swojego Lightning, ale teraz w iPhone i słuchawkach AirPods będzie musiała zastosować USB Type-C.



Nie wiadomo jak Apple rozwiąże tą sytuację - czy USB Type-C całkowicie zastąpi Lightning, czy też pojawi się równolegle jako drugi port. Czas pokaże.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.