Jak reklamować sklep internetowy za darmo w 2023 roku?

Reklama w sieci bez wątpienia jest uznawana za tę najbardziej skuteczną. Za pewne też z tego względu przedsiębiorcy tak często po nią sięgają. Wielu wydaje się, że jest ona droga, w szczególności jeśli planujemy kampanię o dużym zasięgu, którą będzie realizować doświadczona agencja. Wielu przedsiębiorców na starcie więc stwierdza, że na ten moment nie stać ich na poniesienie aż takich kosztów. Tymczasem, niektóre działania reklamowe w sieci bez trudu możemy wykonać sami i to w zupełności za darmo. Czy taki sposób promocji ma sens i gdzie możemy się zareklamować bez dużych nakładów finansowych na start?











Promowanie sklepu w katalogach internetowych

W swoim założeniu, katalogi stron mają ułatwiać użytkownikom odnalezienie sklepów i stron z danej dziedziny. W ten sposób właściciele sklepów mogą dać się zauważyć swoim potencjalnym klientom. Z pewnością warto więc pomyśleć o tym, aby systematycznie reklamować swój sklep w tego typu katalogach. Postarajmy się jednak wybierać katalogi popularne wśród użytkowników, które posiadają dobrą reputację i które naprawdę są wartościowe. Oczywiście, nie we wszystkich takich katalogach uda się nam dodać wpis za darmo, mimo tego katalog sklepów nasze-sklepy.pl daje taką możliwość. Pamiętajmy bowiem o tym, że im więcej informacji na temat naszego sklepu znajduje się w sieci, tym mocniejsza jest jego pozycja. Użytkownicy znacznie łatwiej będą mogli go znaleźć, a pozostawiane przy wpisach linki dodatkowo wspierają inne kampanie marketingu w sieci, na przykład pozycjonowanie strony internetowej.

Jakie możliwości daje nam dodanie darmowego wpisu?

Jest to najbardziej podstawowy plan pozwalający dodać wpis za 0 zł do dwóch wybranych kategorii tematycznych. W tym pakiecie mamy zagwarantowany nieograniczony czas trwania wpisu w bazie katalogu lub też do czasu istnienia serwisu. Darmowy wpis nie jest jednak w żaden sposób promowany, nie ma też dodatkowego wyróżnienia na liście. Do wpisu można dodać odnośnik do strony, a także jedno zdjęcie.

Co możemy zyskać decydując się na wyższy pakiet?

Oprócz darmowego wpisu możemy też zdecydować się na dodanie wpisu srebrnego, złotego lub też platynowego. Cena za wpis rośnie kolejno wraz z ilością możliwości, jakie otrzymujemy w ramach konkretnego pakietu. Między innymi możemy liczyć na: Możliwość dodania wpisu do większej ilości kategorii: od 3 do aż 5.

Promowanie wpisów na listach.

Odpowiednio większy wzrost ilości odwiedzin użytkowników w profilu.

Dodatkowo, pakiet złoty daje możliwość jednorazowego opublikowania na stronie dwóch artykułów, jakie dostarczymy do administracji serwisu. W przypadku pakietu platynowego jest to możliwość dodania dwóch artykułów rocznie.

Czas trwania poszczególnych pakietów jest różny. Pakiet darmowy i platynowy jest nieograniczony czasowo. Pakiet srebrny jest związany ze 180 dniami, a złoty trwa 365 dni.

W przypadku pakietu platynowego dodatkowo możemy liczyć na umieszczenie logo w partnerach serwisu na stronie głównej katalogu. Dlaczego warto?

Chociażby dlatego, że katalog nasze-sklepy.pl jest miejscem bardzo wartościowym, gdzie użytkownicy mogą znaleźć bardzo wiele interesujących promocji i kuponów rabatowych. To miejsce wprost idealne dla każdego łowcy okazji. Sami sprzedawcy mogą również dodawać tutaj informacje o aktualnych promocjach. Dodatkowo, planując zakupy użytkownicy mogą posiłkować się zamieszczanymi tutaj opiniami innych kupujących, co niejednokrotnie jest bardzo przydatne. Uzupełnieniem strony jest sekcja blogowa, w której zawsze można znaleźć ciekawe wpisy i artykuły o tematyce zakupowej. Podsumowując, strona ta jest miejscem idealnym dla osób lubiących robić tanie zakupy przez Internet. Z tego też względu warto jest więc tutaj zareklamować swój sklep internetowy.