Poniedziałek 12 grudnia 2022 Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:34 (1) AMD oficjalnie wprowadza dziś na rynek swoje nowe karty graficzne Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX. Obie karty bazują na architekturze RDNA 3, a pod ich systemem chłodzenia znajduje się chip Navi 31, czyli największy układ scalony zbudowany na bazie tej architektury. Navi 31 ma budowę modułową i składa się z siedmiu połączonych ze sobą układów scalonych: centralnego chipletu GCD (Graphics Core Die) wytwarzanego w litografii 5nm, i sześciu chipletów MCD (Multi Cache Die) wytwarzanych w litografii 6nm, które zawierają pamięć Infinity Cache i kontrolery/interfejsy pamięci GDDR6. Niestety wydajność nowych kart nie zachwyca.



Radeon RX 7900XT ma 20 GB pamięci GDDR6 20 Gbps (przepustowość 800 GB/s) i aktywne 84 jednostki CU (5376 procesorów strumieniowych), a wskaźnik TDP wynosi 300W. Radeon RX 7900 XTX ma 24 GB pamięci GDDR6 20 Gbps (przepustowość 960 GB/s) i aktywne wszystkie 96 jednostek CU (6144 procesory strumieniowe), a wskaźnik TDP to 355W.. Obie karty mają system chłodzenia z trzema wentylatorami zajmujący 2,5-slota miejsca w obudowie.



Bez RayTracingu Radeon RX 7900XT oferuje około 25 procent, a Radeon RX 7900 XTX o około 40 procent wyższą wydajność, niż poprzedni Radeon RX 6900 XT. To pozwala karcie Radeon RX 7900 XTX oferować wydajność porównywalną z GeForce RTX 4080. Biorąc pod uwagę nową architekturę, nowy 5nm proces litograficzny, czy też o 50 procent szerszą magistralę pamięci, uzyskany przez AMD wzrost wydajności względem poprzedniej generacji można ocenić jako niski, wręcz rozczarowujący (na marginesie premiery pojawiły się też nieoficjalne doniesienia, że architektura RDNA 3 zawiera błędy, które obniżają jej wydajność).



Po włączeniu RayTracingu Radeon RX 7900XT wypada około 35 procent, a Radeon RX 7900 XTX o około 60 procent lepiej niż starszy Radeon RX 6900 XT, jednak to nie wystarcza na konkurowanie z GeForce RTX 4080, a tylko z kartami Nvidia poprzedniej generacji - Radeon RX 7900 XT w RayTracingu oferuje wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3080, a Radeon RX 7900 XTX do GeForce RTX 3090 Ti, i około 20-30 procent niższą niż GeForce RTX 4080.



Zaletą jest jednak cena - karty wyceniono na 899 USD i 999 USD, a sugerowana cena w Polsce to 4999 zł brutto za kartę Radeon RX 7900 XT i 5599 zł brutto za kartę Radeon RX 7900 XTX. GeForce RTX 4080 jest około 1500-2000 złotych droższy.





Na koniec warto przytoczyć więcej szczegółów technicznych. Chip Navi 31 zawiera 96 bloków CU (Compute Units) z łączenie 6144 procesorami strumieniowymi, 96 jednostek RT, 384 jednostki TMU i 192 jednostki ROP. W porównaniu do Navi 21 (karty Radeon RX 6900) w liczba bloków CU (Compute Units) została zwiększona z 80 do 96, liczba jednostek RT z 80 do 96, liczba jednostek TMU wzrosła z 320 do 384, liczba jednostek ROP wzrosła ze 128 do 192, a szerokość magistrali pamięci z 256 do 384-bitów.



Poza zwiększeniem liczby jednostek, w RDNA 3 znajduje się tez sporo innych zmian. Dodano nowe dedykowane jednostki nazywane AI Accelerator, które służą do wspierania obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Znacznie ulepszone zostały jednostki odpowiedzialne za obliczenia związane z RayTracingiem (ich liczba wzrosła o 20 procent, ale wydajność karty w trybie RT o około 60 procent). Szczegóły nowych rozwiązań AMD prezentuje na niżej widocznych slajdach.



W architekturze RDNA 3 przebudowano też bloki CU wraz ze znajdującymi się w nich procesorami strumieniowymi. Liczba procesorów strumieniowych przypadających nablok CU wynosi nadal 64, ale w określonych sytuacjach potrafią one przetwarzać nie jedną, ale dwie instrukcje w jednym cyklu zegara, co w części obliczeń odpowiada temu, jakby liczba procesorów strumieniowych wynosiła 128. Poza tym o 50 procent powiększono rejstry, a dwukrotnie pamięci podręczne L0 i L1, które znajdują się w każdym bloku CU. Na każdy blok CU przypadają też dwie nowe jednostki AI Accelerator.



W jednostkach odpowiedzialnych za przetwarzanie pixeli liczba możliwych do przetworzenia operacji i pixeli w jednym cyklu zegara została zwiększona o 50 procent, a dodatkowo dodano tam pewne elementy wykonywania operacji poza kolejnością. Jednostki wykonujące obliczenia związane z geometrią mają do 50% zwiększoną wydajność i obsługują nowe rozwiązanie Multi Draw Indirect Accelerator (MDIA), dzięki któremu specyficzne operacje DrawInstancedIndirect w API takich jak Vulkan i OpenGL mogą być wykonywane równocześnie. Zmiany objęły też pamięć Infinity Cache - ma ona mniejszą pojemność 96 MB, zamiast 128 MB. W zamian nowa pamięć Infinity Cache ma mieć dwukrotnie wyższą szczytową przepustowość.





Kolejną ze zmian jest oddzielne taktowanie jednostek CU - pracują one z zegarem o około 200 MHz niższym, niż pozostała część układu scalonego. Zdaniem AMD pozwala to na redukcję zużycia energii do 25 procent, a spadek wydajności jest znacznie niższy niż uzyskane zmniejszenie poboru energii. Warto przypomnieć, że takie rozwiązanie (inne taktowanie shaderów, inne pozostałej części GPU) stosowała kilkanaście lat temu Nvidia, ale wycofała się z tego w 2012 roku wraz z debiutem serii Kepler (GeForce RTX 680), tłumacząc to tym, że utrzymywanie podwójnych obwodów obwodów taktujących i zasilających zwiększa zużycie energii i zabiera tranzystory.



Architektura RDNA 3 przynosi też pełną obsługę DisplayPort 2.1 i nowy silnik obsługujący monitory. Wspiera on 12-bitową głębię koloru na kanał, oraz wysokie częstotliwości odświeżania - do 480 Hz dla ekranów o rozdzielczości 4K i do 165 Hz dla ekranów o rozdzielczości 8K. Jednocześnie usprawniono też jednostkę obsługi mediów, która jest teraz podwójna i potrafi w jednym czasie sprzętowo akcelerować np. równolegle dekodowanie i enkodowania materiału wideo AVC/HEVC.











Teraz to około 4080 a za 3lata to już pewnie poziom 4090, tak już jest z AMD



