Miks i mastering, jakie znaczenie mają te etapy w kwestii tworzenia utworu muzycznego

Pamiętaj, że na osiągnięcie zawodowego rezultatu muzycznego składa się w siedemdziesięciu procentach realizacja nagrań oraz produkcja muzyczna, natomiast ta reszta to właśnie etapy miksu i masteringu. Oczywistą kwestią jest, że w przypadku kiedy zrobisz dobry utwór i podejmiesz się jego miksu, to jak będziesz błądzić w temacie to można zrobić wiele złego, ale pamiętaj, dobra produkcja zawsze się obroni i jeśli wszystko brzmi ok, to nie warto przesadzać z wrzucaniem na siłę wtyczek które mają coś skorygować ale nic dobrego po prostu nie wnoszą. Etap miksu to także posiadanie tego wyczucia, że jeśli coś brzmi ok, nie trzeba nic z tym robić. Wiele lat zajęło mi dojście do tego typu myślenia. Tym bardziej w dzisiejszych czasach kiedy nieustannie jesteś bombardowana, bombardowany mnogością informacji.

Tak więc co tak właściwie jest najważniejsze w temacie miksu i masteringu utworu muzycznego?

Cel główny jest taki, aby twój utwór brzmiał dobrze na każdym sprzęcie odsłuchowym. Zaczynając już od samochodu, przez sprzęt domowy do nagłośnienia klubowego. I na tym polega praca inżyniera dźwięku. Jej, jego doświadczenie zapewnia, że ten cel zostanie osiągnięty i twoja produkcja będzie brzmiała dobrze w każdych warunkach odsłuchowych.

Na ten etap składają się różne elementy, ale jeśli miałbym coś wyszczególnić, co praktycznie zawsze zostanie zrobione, to z całą pewnością będą to:

korekcja głośności poszczególnych ścieżek dźwiękowych

korekcja audio, czyli upewnienie się, że każdy instrument w utworze ma swoją przestrzeń i gra przejrzyście

osiągnięcie poprawnej dynamiki poprzez uzyskanie odpowiedniej głośności i wykorzystanie takich narzędzi jak kompresor

stworzenie przestrzeni w utworze poprzez użycie takich efektów jak pogłos lub echo

jeśli utwór w porównaniu do innych popularnych produkcji nie będzie miał pełnego brzmienia, to oprócz korekcji dźwięku stosuje się także narzędzia do saturacji dźwięku

Wszystkie wyżej wymienione zadania wiążą się z miksem produkcji muzycznej. Finalnym etapem produkcji utworu muzycznego jest jego mastering. Tutaj z całą pewnością zostaną wykorzystane narzędzia związane z kompresją i korektą audio.

Podsumowując pamiętaj, że produkcja muzyczna, czyli dobry aranż i brzmienie jest najważniejsze. Miks i mastering, to ma być z reguły ta przysłowiowa wisienka na torcie, ale źle wykonany może zaprzepaścić to co wszystko zostało wcześniej zrobione. Oprócz stosowania odpowiednich technik najważniejsze jest sprawne ucho i na to zawsze staram się zwrócić uwagę moim klientom i uczniom którzy chodzą do mnie na szko lenia. Kurs mix mastering jaki znajdziesz na mojej stronie, to wiedza zebrana z wielu lat moich doświadczeń. Zawsze staram się znaleźć szybkie i skuteczne metody, które prowadzą do tego, aby osiągnąć odpowiednie brzmienie w produkcji muzycznej. Interesuje Ciebie ten temat? Chcesz wskoczyć ze mną na wyższy poziom? Zapraszam do kontaktu.

Wojciech Klecki

Producent oraz inżynier muzyczny - ponad 20 lat doświadczenia w branży. Na bieżąco współpracuje ze znanymi jaki i alternatywnymi artystami z Polski.