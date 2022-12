Poniedziałek 12 grudnia 2022 Dead island 2 i Callisto Protocol za darmo przy zakupie kart Radeon RX 6000

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:05 Firma AMD ogłosiła nową promocję z serii "Raise the Game", w ramach ktorej za zakup kart graficznych można otrzymać bezpłatnie gry. Przy zakupie kart z serii Radeon RX 6600, RX 6600 XT, RX 6650 XT, RX 6700, RX 6700 XT, RX 6750 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT i RX 6950 XT będzie można za darmo pobrać i aktywować gry Dead island 2 i The Callisto Protocol. Natomiast kupując karty Radeon RX 6400 i Radeon RX 6500 XT, za darmo przysługiwać będzie gra Dead island 2. Karty objęte promocją będą sprzedawane przez wybrane sieci handlowe - w Polsce prawdopodobnie przez największe sklepy internetowe.



Promocja będzie trwać do obecnych świąt, oraz później w okresie od 4 lutego do 4 marca, i jak można się domyślać, ma ona na celu przyspieszenie wyprzedaży kart z serii RX 6000 przed premierami kart nowej generacji z serii Radeon RX 7000.







