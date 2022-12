Poniedziałek 12 grudnia 2022 GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060 Ti - specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:07 Na początku stycznia czeka nas oficjalna premiera GeForce RTX 4070 Ti, czyli trzeciej karty graficznej Nvidia z najnowszej generacji o nazwie kodowej Ada Lovelace. Otrzyma ona układ graficzny AD104-400 z 7680 rdzeniami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6X, i ma mieć wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3090, przy wskaźniku TDP 285W. Nvidia szykuje też kolejne wolniejsze i tańsze karty z serii Ada Lovelace, jakimi będą GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060 Ti, a w sieci właśnie pojawiły się informacje o ich specyfikacji. GeForce RTX 4070, czyli przycięta wersja RTX 4070 Ti, ma mieć chip AD104-250 z aktywnymi 46 blokami SM (spośród wszystkich 60), co przełoży się na dostępność 5888 rdzeni CUDA.



Karta będzie wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, co da przepustowość identyczną jak w GeForce RTX 4070 Ti. Wskaźnik TDP ma wynosić około 250W, a wydajność powinna być kilkanaście procent niższa niz w RTX 4070 Ti.



GeForce RTX 4060 Ti otrzyma układ graficzny AD106-350 z aktywnymi 4352 rdzeniami CUA (aktywne 32 bloki SM z 36 wszystkich), oraz 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 128-bitową magistralą. Wskaźnik TDP ma wynosić aż 220W, czyli bardzo dużo jak na niewielką powierzchnię chipu krzemowego (190mm2) i 128-bitową magistralą, natomiast w przypadku wydajności doniesienia wskazują na poziom zbliżony do GeForce RTX 3070.



Daty premier nie są obecnie bliżej znane, ale znając dotychczasowe zachowanie Nvidia można spodziewać się debiutu kolejnych modeli w odstępie kilku tygodni po sobie, np. GeForce RTX 4070 w lutym, a GeForce RTX 4060 Ti w marcu lub kwietniu.



