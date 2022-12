Piątek 16 grudnia 2022 Świąteczna promocja na Redroad G10 - robot sprzątający z funkcją mopowania i automatycznego czyszczenia za jedyne 1899zł!

Autor: materiały partnera | źródło: Redroad | 15:30 Już za tydzień rozpoczną się w naszym kraju Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu jest to czas magiczny, w którym spotykamy się z najbliższymi i obdarowujemy najróżniejszymi prezentami. Czasami mogą to być drobne upominki, a czasami prezenty na wypasie, takie jak np. konsola czy wyjazd na wymarzone wakacje. Jeśli preferujecie tę drugą opcję, a przy okazji lubicie pragmatyczne prezenty, to powinna Was zainteresować promocja na robota sprzątającego Redroad G10, którego cena w okresie od 17 do 25 grudnia spadnie z 3299zł do zaledwie 1899zł. Aby skorzystać ze wspomnianej obniżki trzeba odwiedzić TĘ stronę i zamówić urządzenie podając na etapie finalizacji kod promocyjny: 1WL8UD4M.



Robot sprzątający 3-w-1



Redroad G10 to niezwykle uniwersalny robot, który nie tylko odkurzy i umyje podłogę, ale też sam się wyczyści. Proces ten jest automatycznie wyzwalany po umyciu około 10m^2 podłogi i w jego trakcie robot wraca do stacji bazowej. W Redroad G10 odpowiada ona nie tylko za ładowanie urządzenia, ale też czyszczenie mopa, którym jest tu dwustronna ściereczka. Po aktywacji programu tzw. odwrotnego szorowania ściereczka jest płukana i praną za pomocą ruchomych elementów wirujących z prędkością 320 obrotów na minutę - ich zadaniem jest odtworzenie ruchu jaki wykonuje człowiek podczas prania ręcznego. Następnie uruchamiany jest proces osuszania mopa z nadmiaru wody, a na końcu robot wraca do pracy.







Z uwagi na higienę podczas płukania mopa urządzenie wykonuje elektrolizę wody, co zabija większość drobnoustrojów i bakterii. To z kolei powstrzymujemy proces ich namnażania się i zapobiega tym samym wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów ze ściereczki.



Producent zadbał przy tym by nie trzeba było zbyt często wymieniać zabrudzonej wody i umieścił w stacji dwa pojemniki o stosunkowo dużej pojemności. W pierwszym z nich, mieści się 4,5 litra czystej wody do mycia mopa, a w drugim, o pojemności 4 litrów znajdziemy zabrudzoną ciecz, która jest tu odprowadzana po oczyszczeniu mopa.







Funkcja mopowania



Zestaw mopujący Redroad G10 to bez wątpienia jedna z mocnych stron opisywanego modelu. Jego najważniejszym elementem jest wymienna, dwuwarstwowa ściereczka czyszcząca, która w procesie mycia podłogi jest dociskanej do podłoża i wprawiana w ruch za pomocą ultradźwięków o częstotliwości 3000 drgań na minutę. Dzięki tym wibracjom przylegający do powierzchni brud jest odrywany dużo skuteczniej niż w przypadku systemów opartych o obrotowe głowice, stosowane w wielu podobnych urządzeniach. Warto przy tym dodać, że sam robot nie posiada wbudowanego pojemniczka na wodę i stąd tak częsty powrót odkurzacza do stacji dokującej.







W jego trakcie, mop jest automatycznie unoszony, co zapobiega wtórnemu zabrudzeniu już wyczyszczonych powierzchni. Niby drobnostka, a znacząco ułatwia utrzymanie czystości i wyraźnie skraca czas potrzebny na sprzątanie. Przy okazji zmniejsza to też zużycie samego mopa, co jest tym ważniejsze, że jego kształt znacznie utrudnia demontaż. Aby dostać się do ściereczki trzeba za każdym razem wyłączyć urządzenie i odwrócić robota do góry kołami, co nie jest zbyt wygodne.



Odkurzanie powierzchni



Oczywiście samo mopowanie nie wystarczy i dlatego też Redroad G10 potrafi też po prostu odkurzyć zalegające na podłodze kurz i śmieci. Do tego typu pracy wykorzystywany jest zestaw złożony z cylindrycznej szczotki oraz mniejszej, obrotowej zamiataczki oraz silniczka, który zasysa kurz z podłogi ze stosunkowo dużą mocą - generowane ciśnienie to 2800 Pa. Element ten działa identycznie jak w większości podobnych urządzeń z tego przedziału cenowego i podobnie jak w ich przypadku sprawdza się bardzo dobrze. Wydajny system w połączeniu z baterią o pojemności 5200mAh wystarcza na około 2,5h pracy, co z kolei pozwala posprzątać nawet stosunkowo duży dom (o powierzchni około 200m^2) bez konieczności doładowania akumulatora.



Podczas pracy odkurzacz korzysta z systemu laserów o nazwie LDS 4.0 mapując pomieszczenie i wykrywając przeszkody. Dzięki niemu robot wie kiedy zbliża się do dywanu, kabli lub innych przeszkód. Wbudowane oprogramowanie czuwa przy tym, by w przypadku chodników, wykładzin czy dywanów unosić mop co zapobiega ewentualnym awariom i roznoszeniu brudu.







Bezobsługowość i wygoda



Standardowo robot sprzątający od Redroad może też zostać sparowany z aplikacją, która pozwoli zaplanować harmonogram sprzątania, wybrać tryb pracy czy określić których pomieszczeń nie należy sprzątać. Producent zadbał przy tym o wsparcie dla naszego ojczystego języka, tłumacząc nie tylko interfejs, ale i komunikaty głosowe. Bez wątpienia należy się za to dodatkowy plus.



Po zakończeniu podstawowej konfiguracji urządzenia staje się w zasadzie bezobsługowe i nie wymaga od nas zbyt częstej ingerencji. Nasza rola ogranicza się w zasadzie jedynie do okazjonalnego opróżniania zbiorników na wodę i kurz oraz jeszcze rzadszej wymiany mopa. Dzięki temu urządzenie to jest świetnym prezentem zarówno dla osób starszych jak i młodszych, które nie przepadają za pracami domowymi. Czyli w sumie pewnie dla 99% społeczeństwa.







