Czy warto kupić laptop z procesorem AMD? Sprawdzamy za i przeciw

Procesory w laptopach - czym różnią się od tych w komputerze stacjonarnym?

Zakup laptopa z odpowiednim procesorem to spore wyzwanie, uzależnione przede wszystkim od tego, jak urządzenie jest na co dzień wykorzystywane. Szukamy laptopa do oglądania filmów? A może grania? Czy ma to być laptop służbowy, czy taki, z którym często będziemy podróżowali? By znaleźć procesor dopasowany do specyfiki konkretnego urządzenia, warto na samym początku odpowiedzieć sobie na to pytanie. A potem przeanalizować kolejne, nie mniej ważne czynniki, które pozwolą nam wybrać procesor. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na:

Liczbę rdzeni

Taktowanie procesora

Współczynnik TDP

Producenta (odwieczna walka pomiędzy dwoma gigantami AMD i Intel).

Popularne serie procesorów AMD - jak je czytać?

Dla użytkownika, który wcześniej nigdy nie zastanawiał się nad technicznymi kwestiami budowy laptopa, wybór urządzenia, bazując na procesorze, może być sporym wyzwaniem. Ograniczając wybór jedynie do jednego producenta - AMD, wciąż będziemy mieli do wyboru kilka serii, spośród których ciężko będzie nam bez odpowiedniego zaplecza w postaci wyjaśnienia dokonać optymalnego wyboru. Na początku więc procesory ze względu na serię. Do wyboru mamy między innymi AMD Athlon, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, czy AMD Ryzen 9.

Modele procesorów AMD należy czytać w sposób następujący: producent-seria-model.Przykładem niech będzie procesor AMD Ryzen 5 5600 czy AMD Ryzen 9 5900x. Im wyższa generacja, oznaczona pierwszą cyfrą, tym model jest lepszy, ale też więcej kosztuje. Dlatego też dobór najdroższego i najszybszego procesora nie będzie optymalnym wyborem, jeśli nasza praca na laptopie będzie się ograniczać jedynie do przeglądania sieci czy realizacji procesów w pakiecie Office.

Procesor AMD w laptopie - zalety i wady

Czy warto postawić na procesor AMD w laptopie? Jak widzimy procesory AMD, tak jak u konkurencji są produkowane do laptopów o różnym zastosowaniu. Bez problemu dobierzemy taki, który będzie dopasowany do naszych wymogów.

Jedną z najważniejszych zalet procesorów AMD jest relatywnie stabilna temperatura pracy. Jest to w przypadku laptopa niezwykle istotne, gdyż nie mamy możliwości zastosowania dodatkowych, alternatywnych układów chłodzenia i musimy zaufać temu, które jest zamontowane. Podstawowy parametr, którym cechuje się laptop, w zupełności wystarczy, by utrzymać temperaturę urządzenia nawet przy sporym obciążeniu. Specjaliści, mówiąc o zaletach, zwracają również uwagę na ich żywotność, która pozwoli nam cieszyć się wysokiej jakości parametrami technicznymi laptopa przez lata.

A co z wadami? Choć nie jest to zauważalne przy tradycyjnym użytkowaniu laptopa, to jednak specjaliści wskazują na minimalnie niższą wydajność procesorów AMD w stosunku do tego, co oferuje nam konkurencja.