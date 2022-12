Piątek 16 grudnia 2022 Sprzedaż GeForce RTX 4080 wzrosła po premierze nowych Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:11 GeForce RTX 4080 od Nvidia zadebiutował na rynku w połowie listopada. Początkowo karta nie cieszyła się dużą popularnością wśród graczy - sprzedawcy narzekali, że karty zalegają na półkach sklepowych i w magazynach, i to pomimo niższych dostaw tych kart niż w przypadku wcześniejszej premiery GeForce RTX 4090. Przyczyną tego mogła być bardzo wysoka cena GeForce RTX 4080 (1199 USD), jak również zapowiedziana premiera nowych Radeonów od AMD. Karty Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX zadebiutowały na początku tego tygodnia, i wypadły zdecydowanie poniżej oczekiwań, powodując duży wzrost sprzedaży GeForce RTX 4080.



Dla przykładu w amerykańskim Newegg GeForce RTX 4080 stał się w tym tygodniu najlepiej sprzedającą się kartą graficzną. Prawdopodobnie wiele osób zwlekało z decyzją zakupową do premiery kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, a po niej zdecydowało się wybrać kartę graficzną od Nvidia. To nie wystawia dobrej oceny nowym kartom graficznym od AMD, a co więcej rozważana przez Nvidię obniżka ceny GeForce RTX 4080 staje się mniej prawdopodobna.



