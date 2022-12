Piątek 16 grudnia 2022 Veyron V1 - pierwszy procesor RISC-V dla centrów danych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:36 Firma Ventana Micro Systems Inc. poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty procesora Veyron V1 - pierwszego na rynku procesora z architekturą RISC-V przeznaczonego dla centrów danych. Pojedynczy rdzeń procesora jest taktowany zegarem 3,6 GHz i dysponuje 8 równoległymi potokami wykonawczymi z przetwarzaniem typu out-of-order. Rdzenie łączone są w klastry po 16 sztuk, a każdy klaster ma do dyspozycji 48 MB pamięci L3. Cały procesor jest wytwarzany w litografii 5nm i może zawierać od jednego do czterech klastrów (będących odrębnymi chipletami), co daje od 32 do 128 rdzeni. Wraz z procesorem debiutuje też platforma dla developerów, oraz oprogramowanie SDK (Software Development Kit) umożliwiające portowanie programów z x86 i ARM do architektury RISC-V.



Zdaniem dyrektora i prezesa (CEO) Ventana Micro Systems , Pana Balaji Baktha, Veyron V1 oferuje wydajność jednowątkową konkurencyjną wobec współczesnych procesorów serwerowych. Firma we własnym zakresie przeportowała do architektury RISC-V kluczowe oprogramowanie używane w serwerach.



Ventana Micro Systems oferuje 16-rdzeniowe chiplety oraz chiplet I/O zaprojektowany przez jednego ze swoich partnerów, lub też umożliwia zaprojektowanie własnego chipu I/O przez nabywcę chipletów obliczeniowych. Chip I/O może być wytwarzany w tańszym procesie litograficznym, np. 7nm czy 12nm. Do łączenia komponentów opracowano specjalny interkonekt D2D o niskim opóźnieniu.



Atutem procesorów RISC-V ma być zmniejszenie kosztów i czasu ich projektowania, dzięki porzuceniu zgodności wstecznej z archaicznymi rozwiązaniami i braku konieczności stosowania skomplikowanych dekoderów rozkazów. Dlatego też firma Ventana Micro Systems twierdzi, że procesory RISC-V będą w przyszłości rozwijały się szybciej, niż x86.









