Procesory Intel Core 13. generacji z TDP 65W przetestowane w Cinebench

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 13:47 W styczniu oficjalnie zadebiutują procesory Intel Core 13. generacji w wersji z zablokowanym mnożnikiem i niższym wskaźnikiem TDP (65W). W porównaniu do swoich odpowiedników z serii Core 12. generacji, otrzymają one wyższe częstotliwości taktowania i więcej rdzeni efektywnych. Zwłaszcza ten drugi czynnik dość pozytywnie przekłada się na wydajność wielowątkową, o czym świadczy przedpremierowy test w Cinebench R23. Przetestowane zostały procesory Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 i Core i5-13400. Na tle swoich poprzedników mają one (w zależności od modelu) od 3 do 10 procent wyższą wydajność jednowątkową, i od 28 do 64 procent wyższą wydajność wielowątkową.



Największy wzrost wydajności wielowątkowej, wynoszący 53-64 procent uzyskały Core i9-13900, Core i5-13600 i Core i5-13500. Pierwszy z nich zyskał dodatkowe 8 rdzeni efektywnych i łącznie ma ich 16, a Core i5-13600 i Core i5-13500 mają 8 rdzeni efektywnych, podczas gdy Core i5-12600 i Core i5-12500 nie miały ich w ogóle. Mniejszy około 30 procentowy wzrost wydajności w teście Cinebench R23 prezentują natomiast procesory Core i7-13700 i Core i5-13400, w których pojawiły się 4 dodatkowe rdzenie efektywne.



Nowe procesory powinny zostać zaprezentowane na początku stycznia podczas targów CES, i prawdopodobnie trafią do sprzedaży w 1. połowie stycznia.







