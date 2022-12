Piątek 16 grudnia 2022 W Orange Love rozdają prezenty

Orange Love – promocje na święta



Zależy Ci, aby nadchodzące święta były pełne radości? W takim razie sprawdź bożonarodzeniowe niespodzianki od Orange. Przy zawarciu umowy na jeden z pakietów Orange Love otrzymasz jeden z dwóch prezentów za 1 zł. Do wyboru masz:



• 32-calowy telewizor TCL – odpowiedni m.in. dla osób, które na co dzień oglądają telewizję naziemną (urządzenie obsługuje DVB-T);

• wydajny smartfon realme narzo 50i Prime 3/32GB – z dużym wyświetlaczem, pojemną baterią i funkcją DualSIM.



Promocja dotyczy zarówno nowych Klientów Orange, którzy zamówią pakiety Love Standard, Extra i Premium, jak i osób przedłużających umowę na pakiety Orange Love Extra oraz Premium. Więcej informacji na: https://www.orange.pl/pakiety/love



Orange Love – pakiet z dwoma telefonami za złotówkę



To nie koniec świątecznych niespodzianek w ramach pakietów Orange Love. Decydując się na którąś z dostępnych ofert, możesz także skorzystać z ekstraokazji i dokupić zestaw dwóch urządzeń mobilnych – jedno z nich dostaniesz za złotówkę. Do wyboru masz takie pary sprzętów jak np.:



• Samsung A53 5G 128 GB z Samsungiem Galaxy A13 4/64 GB;

• Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB wraz z Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB;

• realme C31 4/64 GB oraz realme C11 2021 2/32 GB.



W ramach świątecznych zestawów z urządzeniem za złotówkę znajdziesz także smartfony ze smartwatchami obsługującymi technologię eSIM. Dzięki temu wykonywanie połączeń będzie możliwe także wtedy, gdy obdarowana gadżetem osoba nie będzie znajdować się w pobliżu swojego telefonu.



Pakiety Orange Love – dlaczego warto z nich korzystać?



W ramach jednej umowy możesz aktywować jednocześnie cztery usługi telekomunikacyjne – internet domowy, abonament komórkowy, telewizję oraz telefon internetowy. Każdy z pakietów zagwarantuje Ci:



• wygodę – co miesiąc będziesz otrzymywać jeden wspólny rachunek, który opłacisz z pomocą przelewu;

• jeden punkt kontaktu – w razie jakichkolwiek pytań dotyczących umowy wystarczy udać się do najbliższego salonu Orange lub wykonać połączenie z infolinią;

• niższe rachunki – z Orange Love zapłacisz mniej, niż w przypadku, gdy zdecydujesz się na oddzielne płatności za każdą z usług.



W Orange Love masz do wyboru cztery pakiety, a umowę zawierasz na 24 miesiące. Jeżeli zależy Ci na wydajnym łączu internetowym oraz abonamencie komórkowym, postaw na Orange Love Mini. Osoby, które przepadają za wieczorną rozrywką przy telewizorze oraz często dzwonią na numery stacjonarne, mogą zdecydować się na Orange Love Standard, Extra bądź Premium.



Sprawdź ofertę Orange Love, dobierz pakiet do swoich potrzeb i wybierz jeden z prezentów.



Zdjęcie : pexels.com



