Wtorek 20 grudnia 2022 Core i9-13900KS tylko 3-5% bardziej wydajny niż Core i9-13900K

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:13 Intel od pewnego czasu utrzymuje swoją tradycję wydawania selekcjonowanej, limitowanej edycji swoich flagowych procesorów. Tym sposobem na rynek trafiły już Core i9-9900KS (pierwszy o taktowaniu wszystkich rdzeni na poziomie 5,0 GHz) i Core i9-12900KS (z taktowaniem Turbo do 5,5 GHz), a na początku 2023 roku pojawi się Core i9-13900KS. Będzie selekcjonowana, wyżej taktowana i dostępna w ograniczonych ilościach wersja seryjnego Core i9-13900K, wyróżniająca się taktowaniem Turbo dla jednego rdzenia na poziomie do 6,0 GHz. W sieci właśnie pojawił się pierwszy przedprodukcyjny test Core i9-13900KS w benchmarku Cinebench R23.



W teście tym Core i9-13900KS uzyskał o 5 procent lepszy wynik jednowątkowy (2366 punktów), i o 3 procent lepszy wynik wielowątkowy (40998 punktów), niż standardowy Core i9-13900. Procesor ma wskaźnik TDP podniesiony ze 125W do 150W, przy czym limit PL2 pozostał na takim samym poziomie (253W). Użytkownik może go jednak łatwo wyłączyć w BIOSie.



Debiut Core i9-13900KS nastąpi na początku stycznia podczas targów CES 2023. Procesor ma być o około 100 USD droższy niż standardowy Core i9-13900K, co pewnie i tak nie odstraszy entuzjastów.







