Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - znamy ceny, debiut 5 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:20 Na początku stycznia firma AMD oficjalnie wprowadzi do sprzedaży nowe tańsze wersje procesorów Ryzen serii 7000, z zablokowanym mnożnikiem i niższymi wskaźnikami TDP. Będą to 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 i 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600. Cała trójka zadebiutuje na początku stycznia w trakcie targów CES 2023. Teraz poznaliśmy oficjalne ceny: Ryzen 9 7900 ma kosztować 429 USD, Ryzen 7 7700 wyceniono na 329 USD, a Ryzen 5 7600 na 229 USD. Pierwsze dwa z tych procesorów będą sprzedawane z dołączonym chłodzeniem Wraith Prism, a w pudełku procesora Ryzen 5 7600 znajdzie się chłodzenie Wraith Stealth.



Jeśli chodzi o specyfikację, to cała trójka ma mieć tyle samo pamięci L3, niższe taktowanie bazowe, i o 100-200 MHz niższe taktowanie Turbo niż dostępne już w sprzedaży wersje "X" z wyższymi wskaźnikami TDP.





Przy okazji warto dodać, że ceny sprzedawanych od września procesorów Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X, które zostały "tymczasowo" obniżone w połowie listopada, nadal utrzymują się i nie wzrosły do swoich pierwotnych poziomów. W efekcie Ryzen 9 7950X kosztuje 574 USD (zamiast 699 USD), Ryzen 9 7900X kosztuje 474 USD (zamiast 549 USD), a Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X odpowiednio: 349 USD i 249 USD (zamiast 399 i 299 USD). Ceny obowiązują też w oficjalnym sklepie AMD







