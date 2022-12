Podstawka pod monitor - niezbędny element w przestrzeni biurowej

Praca przed komputerem - codzienna rzeczywistość ogromnej ilości osób. Wszyscy zdają sobie sprawę z odpowiedniego dopasowania biurka, krzesła. Monitor komputera także powinien zostać ustawiony w odpowiedni sposób. Przyda się podstawka pod monitor, która pozwoli na regulację wysokości, jak również kąta nachylenia.











Podstawki pod monitor - którą wybrać?

Ważna jest regulacja wysokości. Jednak czy to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup? Nie. Podstawki pod monitor muszą zostać dopasowane indywidualne do potrzeb człowieka. Do wyboru są podstawki, które pozwalają także na lepsze zorganizowanie przestrzeni do pracy. Wyposażone w dodatkowe półki, gdzie będzie można pochować swoje dokumenty. Ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości Ekran monitora powinien znajdować się na poziomie ok. 20-25 cm poniżej linii oczu. Tak, aby nie musieć zbyt wysoko podnosić oczu lub też zbyt nisko ich opuszczać. Nie można bowiem zapomnieć o tym, że każdy taki ruch może niekorzystnie wpływać na odcinek szyjny, powodując niepotrzebny dyskomfort.

Trzeba więc sprawdzić jaka jest możliwość regulacji wysokości podstawki pod monitor. W podstawowej wersji, każda podstawka ma dwie regulacje. Są jednak takie produkty, które można regulować na większej ilości poziomów. Dodatkowe funkcje podstawki pod monitor Uwzględniając zakup, należy pomyśleć o dodatkowych możliwościach, które taki gadżet może zapewnić. Może bowiem okazać się, że koniecznością będzie podstawka, jaka zmieści nie tylko monitor, ale także laptopa. W sklepach otrzymać można taki nie jeden produkt. Wpłynie to na zwiększenie komfortu podczas wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych.

Zalety podstawek pod monitor Ergonomiczne podstawki pod monitor stają się nieodzownym elementem przestrzeni wielu biur. Za ich zakupem przeważa wiele zalet: lepsze samopoczucie - ekran ustawiony na odpowiednim poziomie to brak uczucia zmęczenia oczu. Nie trzeba będzie także obawiać się skutków ubocznych, np. pod postacią bólu głowy.

lepsze warunki w pracy - optymalna pozycja monitora to także zdecydowanie bardziej wydajni pracownicy.

brak dolegliwości w obrębie szyi i karku - nie trzeba będzie obawiać się ich częstego występowania lub zostaną one zlikwidowane w całości.

elastyczność - bez trudu uda się znaleźć podstawki, które sprawdzać się będą w domowych biurach, w pokojach uczniów, czy też w firmowej przestrzeni biurowej. Obecnie dostępne podstawki można podzielić na trzy grupy produktowe: klasyczne podstawki pod monitor bez możliwości regulacji

regulowane podstawki pod monitor do pożądanej wysokości,

regulowane podstawy, które posiadają dodatkowe funkcje.



Zdjęcie : pexels.com