Nvidia i AMD poprowadzą prezentacje otwierające targi CES 2023

Autor: Zbyszek | źródło: CTA.tech | 16:35 (1) Stowarzyszenie Consumer Technology Association, będące organizatorem corocznych targów Consumer Electronic Show (CES) poinformowało, że spośród producentów podzespołów komputerowych, firmy Nvidia i AMD poprowadzą prezentacje poprzedzające kolejną edycję tego wydarzenia, czyli zaplanowane na dni 5-8 stycznia targi CES 2023. Dwa dni wcześniej, 3 i 4 stycznia zaplanowano tzw. Media Days, czyli prezentacje poprzedzające otwarcie targów CES - swoją prezentację Nvidia przedstawi 3 stycznia o godzinie 8.00 czasu lokalnego (w Polsce będzie 17.00), a AMD 4 stycznia o 18.30 czasu lokalnego (w Polsce będzie to niestety 3.30 w nocy następnego dnia).



Gary Shapiro, prezes Consumer Technology Association stwierdził, że obaj producenci w ostatnim czasie wykazują się kreatywnością i innowacyjnością, i wprowadzają na rynek ciekawe produkty, dlatego też ich udział w Media Days jest wyróżnieniem i nagrodą.



Co ciekawe do udziału w Media Days nie zaproszony został Intel - Intel przestawi swoją prezentację pomiędzy 5 a 8 stycznia, już w trakcie trwania CES 2023.



do udziału w Media Days nie zaproszony został Intel (autor: Conan Barbarian | data: 20/12/22 | godz.: 17:02 )

Spokojnie, Intel jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Media Days nie jest obowiązkowe do osiągnięcia sukcesu.



