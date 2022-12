Wtorek 20 grudnia 2022 Użytkownicy Twittera chcą rezygnacji Elona Muska z funkcji prezesa

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 16:23 Proces zakupu Twittera przez Elona Muska był dość nietypowy, z wieloma zwrotami akcji i kontrowersjami, a transakcja ogłoszona w kwietniu została ostatecznie sfinalizowana dopiero pod koniec października. Elon Musk zapowiedział wówczas m.in. optymalizację działania platformy, prace nad wyraźnym zmniejszeniem liczby fałszywych kont, zmiany w algorytmach wyświetlających treści i w moderacji treści, aby docelowo uczynić z Twittera globalną platformę wolności słowa i wymiany informacji. Tuż po finalizacji zakupu Twittera skala kontrowersji jeszcze wzrosła - jako nowy prezes, Musk od razu zwolnił całe dotychczasowe kierownictwo platformy Twitter, oskarżając go o wielomiesięczne wprowadzanie w błąd w sprawie liczby fałszywych kont zarejestrowanych na portalu.



Wkrótce później doszło do piętrzenia problemów - zaczynając od niepewnej sytuacji z dotychczasowymi reklamodawcami i utratę części z nich, przez bardzo napiętą sytuację samych pracowników, po liczne przypadki uzyskania konta zweryfikowanego (tzw. niebieskiej odznaki) przez konta szerzące fałszywe informacje i podszywające się pod innych.



Najbardziej gorąco zrobiło się w połowie listopada, kiedy bardzo stanowcze posunięcia dotknęły szeregowych pracowników Twittera. Otrzymali do podpisu nowe rygorystyczne zasady pracy, wraz z zawiadomieniem o natychmiastowym zwolnieniu z pracy w przypadku ich nieprzyjęcia do 17 listopada do godziny 17.00.

Gdy wybiła ustalona godzina, okazało się, że około 70 procent pracowników zdecydowało się nie podpisywać dokumentu, a tym samym wyrazić wolę opuszczenia Twittera z dnia na dzień. Biurowce firmy zostały wtedy tymczasowo zamknięte, a dostęp do identyfikatorów został zawieszony, w obawie przed sabotażem 3/4 dotychczasowej załogi, która nie zgadza się z jego wizją Twittera 2.0. Spowodowało to przejściowe problemy z dostępnością i funkcjonowaniem Twittera.





Swoje zdanie na temat tego, co się dzieje z platformą Twitter mogli w końcu wyrazić jej użytkownicy. Pretekst dał im sam Elon Musk, uruchamiając sondę z pytaniem, czy powinien zrezygnować z funkcji prezesa Twittera. Co więcej zobligował się do spełnienia jej wyników.



W ankiecie oddano 17 502 391 głosów. Za ustąpieniem Elona Muska ze stanowiska szefa Twittera oddano 57,5 proc. z nich, a przeciw - 42,5 proc. Zakładając ankietę Musk nie podawał szczegółów, kiedy ustąpi ze stanowiska jeśli wyniki ankiety wskażą, że powinien to zrobić. Już po jej zakończeniu nie zabierał na ten temat oficjalnie swojego głosu, chociaż od zakończenia ankiety upłynęła już cała doba.



