Wtorek 20 grudnia 2022 Nadchodzi nowy Titan RTX, zajmie 4 sloty miejsca w obudowie

Autor: Zbyszek | źródło: Mores Law is Dead | 19:11 (1) Obecnie najbardziej wydajną kartą graficzną Nvidia z najnowszej serii Ada Lovelace jest GeForce RTX 4090. Karta dysponuje 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą (przepustowość 1 TB/s), oraz największym układem z serii Ada, czyli AD102 (litografia 4nm) w wersji z aktywnymi 16384 rdzeniami CUDA (spośród 18,432 wszystkich) oraz 128 jednostkami RT (ze 144 dostępnych). Karta niestety jest dość droga - kosztuje aż 1599 USD, ale Nvidia planuje debiut jeszcze droższej konstrukcji. Będzie to Titan RTX, czyli flagowiec przeznaczony dla entuzjastów nie liczących pieniędzy. Titan RTX otrzyma chip AD102 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 18432 rdzeniami CUDA, oraz szybsze pamięci GDDR6X 23 Gbps.



Wskaźnik TDP ma zbliżyć się do poziomu 600W, urośnie także system chłodzenia. Będzie on miał taką samą długość i szerokość jak cooler stosowany w GeForce RTX 4090, ale będzie grubszy, i po instalacji w obudowie Titan RTX zajmie 4 sloty miejsca, będąc pierwszą referencyjną kartą graficzną w historii o tak dużej grubości. W sieci pojawiło się też pierwsze zdjęcie nadchodzącego kolosa.



Prezentacja karty możliwa jest podczas targów CES 2023 na początku stycznia, a sprzedaż ma rozpocząć się końcem lutego lub w marcu. Spodziewana cena to 2499 USD.







K O M E N T A R Z E

... (autor: henrix343 | data: 21/12/22 | godz.: 19:33 )

moze od razu beda sprzedawac karte w rozmiarach obudowy? Wystarczy tylko podlaczyc z druga buda od cepa i wio :)



Na EGPU sie nada :)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.