Wtorek 20 grudnia 2022 Core i9-13900K podkręcony do 9,008 GHz - nowy rekord świata

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:47 Zespół overclokerów firmy ASUS ustanowił właśnie nowy historyczny rekord w podkręcaniu konsumenckich procesorów x86. Korzystając z najnowszego Core i9-13900K, płyty głównej ROG MAXIMUS Z790 APEX oraz chłodzenia ciekłym helem, udało się uzyskać taktowanie na poziomie 9008 MHz, przełamując po raz pierwszy w historii poziom 9,0 GHz. Tak podkręcony procesor ustanowił też nowe rekordy w SUPERPI 1M (3,822 sekundy) i PIFAST (6,85 sekundy). Czekamy na więcej szczegółów na ten temat, ale obecne informacje wskazują, że taka częstotliwość została uzyskana przy działającej niewielkiej liczbie rdzeni (większość była wyłączona).



O osiągnięciu poinformował Intel, czekamy na informację firmy ASUS z większą ilością szczegółów, po czym news zostanie zaktualizowany.





Na marginesie warto dodać, że jeszcze do października 2022 roku, przez ponad 9 lat rekord najwyższego taktowania należał do procesora AMD, konkretnie modelu FX-8370, który w 2023 roku został skutecznie podkręcony do 8,71 GHz. Wartość tą przebito dopiero podczas prób ekstremalnego podkręcania Core i9-13900K.









