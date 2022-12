Czwartek 22 grudnia 2022 Procesory Ryzen Threadripper 7000 i 7000 PRO zadebiutują we wrześniu

Autor: Zbyszek | 17:47 W czerwcu podczas swojej konferencji Analyst Day 2022 firma AMD ogłosiła m.in. że 2023 roku do sprzedaży trafią procesory Ryzen Threadripper serii 7000. Będą to procesory o nazwie kodowej Storm Peak, przeznaczone dla entuzjastów oraz dla stacji roboczych, i zgodne pamięciami DDR5 oraz magistralą PCI-Express 5.0. Pod względem technicznych będą to procesory bardzo podobne do EPYC 4. generacji (Geona), ale adresowane do innych zastosowań - zamiast w serwerowniach i centrach danych, CPU będą dedykowane do montowania w wydajnych i drogich komputerach typu desktop, lub korporacyjnych stacjach roboczych. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje.



Według nich debiut procesorów Ryzen Threadripper 7000 jest obecnie planowany na wrzesień 2023 roku, a procesory te pojawią się w dwóch wersjach - PRO dla korporacji, i bez dopisku PRO, w wersji dla entuzjastów i klientów indywidualnych. Tym samym AMD wróci do rozwiązania znanego z serii Thredripper 3000, i postąpi inaczej niż w przypadku serii Threadripper 5000, które była oferowana tylko w wersji PRO dla korporacyjnych stacji roboczych.



Wersja przeznaczona dla korporacji, czyli Ryzen Threadripper 7000 PRO otrzyma do 96-rdzeni, 8-kanałowy kontroler DDR5, obsługę 128-linii PCI-Express, korporacyjne funkcje PRO i brak jakichkolwiek opcji podkręcania. Pod względem technicznym wykorzystany zostanie ten sam chiplet I/O, co w EPYC 4. generacji (Geona).



Wersja dedykowana dla entuzjastów będzie mieć nieco inną podstawkę, 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5, obsługę 64 linii PCI-Express, wyłączone funkcje PRO, ale udostępnioną możliwość podkręcania. Pod względem technicznym AMD prawdopodobnie zastosuje w tych procesorach inny chiplet I/O, a nie ten pochodzący z EPYC 4. generacji (Geona). Maksymalna liczba rdzeni nie jest znana, ale prawdopodobnie nie przekroczy 64 rdzeni / 128 wątków, ze względu na ograniczenia system Windows w obsłudze większej liczby rdzeni / wątków w pojedynczym procesorze.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.