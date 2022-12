Czwartek 22 grudnia 2022 Audyt IT - dlaczego warto go przeprowadzić?

Autor: materiały partnera | 17:00 Jako przedsiębiorca nie musisz znać się na wszystkim, zwłaszcza na tak skomplikowanej dziedzinie jaką jest IT. Musisz jednak mieć szczegółowy wgląd w funkcjonowanie każdego działu w swojej firmie. Jak zatem ocenić efektywność pracy informatyków zatrudnionych w przedsiębiorstwie? Rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia audytu przez zewnętrzną firmę. Sprawdź jakie zalety ma taka usługa i dlaczego warto z niej skorzystać.











Plan audytu IT w Twojej firmie



Prawidłowe funkcjonowanie działu IT to nie tylko kwestia usprawnień pracy w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych i pieniędzy. Twój system informatyczny w każdej minucie może zostać zaatakowany przez złośliwe oprogramowanie lub przez hakerów. Jeśli próba ataku zakończyłaby się powodzeniem, skutki mogłyby być opłakane: wykradzenie danych klientów, przejęcie haseł do kont bankowych, przejęcie ważnych dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju przedsiębiorstwa. Naraziłoby Cię to na poważne konsekwencje finansowe, ale i prawne. Nadzór nad funkcjonowaniem dział IT jest więc koniecznością. Warto regularnie wykonywać audyty kontrolne, dzięki którym poznasz słabe i mocne strony swojego systemu IT.



Audyt informatyczny wzór procedur



Standardowy audyt IT przeprowadzany przez Kompanię Informatyczną przebiega w dwóch etapach. Na początku pracownicy firmy outsourcingowej ustalają plan audytu, biorąc pod uwagę specyfikę biznesu, informacje z poprzednich audytów, nowe praktyki, obowiązujące prawo i ryzyko. Potem pozostaje już tylko zrealizowanie audytu, czyli analiza systemów i sporządzenie raportu. Sam audyt obejmuje pięć obszarów: systemy i aplikacje, urządzenia do przetwarzania informacji, wdrażanie nowych systemów, zarządzanie IT, serwer i sieć. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj: https://kompaniainformatyczna.pl/2021/11/18/audyt-informatyczny-kiedy-i-jak-przeprowadzic-audyt-bezpieczenstwa-it/.



Audyt IT pytania dotyczące raportu



Efektem przeprowadzenia audytu jest otrzymanie szczegółowego raportu na temat działania IT w Twojej firmie. W dokumencie tym zawarte są nie tylko spostrzeżenia dotyczące błędów, ale również wskazówki i harmonogram naprawczy. Sam audyt trwa ok. miesiąca, ale trzeba doliczyć jeszcze czas na przygotowanie dokumentacji. Weryfikacja funkcjonowania Twojego działu IT jest więc dość długim procesem, ale zarazem kompleksowym i bardzo dokładnym.



Audytor IT z zewnętrznej firmy



Część przedsiębiorców może zastanawiać się dlaczego w ogóle warto płacić zewnętrznej firmie za przeprowadzenie audytu. Przecież dołożono wszelkich starań, żeby zatrudnić najlepszego specjalistę i pozyskać najnowsze, profesjonalne aplikacje, oprogramowanie oraz sprzęty. Po co więc narażać się na dodatkowe koszty? Odpowiedź jest prosta. Zewnętrzna analiza jest bardziej obiektywna niż wewnętrzna. Co więcej, firmy outsourcingowe zatrudniają specjalistów z wielu różnych dziedzin IT, więc masz pewność, że nic nie umknie ich uwadze. Ponadto, na bieżąco naprawiają różne usterki, wdrażają różnorodne rozwiązania u klientów z wielu branż, dzięki czemu znają najnowsze technologie i praktyki. Słowem – otrzymujesz nowoczesną, kompleksową i wiarygodną usługę.



Audyt IT jak wybrać firmę



Oczywiście nie można zaufać pierwszej lepszej firmie outsourcingowej, musisz wybierać rozważnie, chodzi przecież o wrażliwe dane. Dlatego skorzystaj z naszej rekomendacji lub poszukaj przedsiębiorstwa, które spełnia kilka podstawowych kryteriów. Po pierwsze, w firmie IT powinni być zatrudnieni informatycy zajmujący się własnymi specjalizacjami. W dzisiejszych czasach nie ma już fachowców od wszystkiego. Każdy powinien robić to, na czym zna się najlepiej. Kolejna kwestia to doświadczenie. Firma powinna funkcjonować na rynku przynajmniej przez kilka lat. Warto sprawdzić czy na jej stronie znajdują się jakieś referencje. Zwróć również uwagę na zakres usług. Upewnij się czy specjaliści wykonują audyt we wszystkich obszarach i czy oferują nie tylko sporządzenie dokumentu z wnioskami, ale też opcję wdrożenia napraw i usprawnień.



Audyt IT to propozycja, którą powinien wziąć pod uwagę każdy odpowiedzialny przedsiębiorca. Tylko dzięki profesjonalistom można uzyskać pełny wgląd w działanie skomplikowanych systemów informatycznych i poznać efektywność swoich pracowników z działu IT.



