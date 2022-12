Środa 28 grudnia 2022 Huawei opracuje własne maszyny EUV do wytrawiania układów scalonych

Autor: Zbyszek | źródło: UDN, TechPowerUp | 20:38 Wojna technologiczna pomiędzy USA i Chinami skłoniła drugi z tych krajów do mobilizacji, i przynajmniej częściowego uniezależnienia się od zachodnich kontrahentów. Przypomnijmy, że wprowadzane przez USA ograniczenia licencyjne zakazały eksportu amerykańskich technologii do chińskich przedsiębiorstw cywilnych. Dotyczy to także producentów spoza USA, które wykorzystują podzespoły lub oprogramowanie dostarczane z USA. Wprowadzone przez USA ograniczenia spowodowały niemały kłopot dla wielu chińskich producentów szczególnie z branży elektronicznej, w tym m.in w Huaweii, który utracił możliwość produkcji chipów w TSMC i u Samsunga.



Efektem ograniczeń wprowadzonych przez USA było skupienie przez chińskie firmy starszych używanych maszyn do wytrawiania wafli krzemowych z technice naświetlania DUV (deep ultraviolet lithography - długość fali 193nm), co pozwoliło chinom na początku 2021 roku uruchomić własny, w pełni niezależny od reszty świata 28nm proces litograficzny. W nim jednak nie da się wytwarzać nowoczesnych układów scalonych, jakie mogłyby być zamawiane u Samsunga lub u TSMC.



Z najnowszych informacji wynika, że problem ten postanowił rozwiązać Huawei, czyli producent, który najbardziej ucierpiał na blokadzie handlowej wprowadzonej przez USA. Huawei już od pewnego czasu opracowuje własne, nowoczesne maszyny do wytrawiania układów scalonych. W ostatnim czasie producent zgłosił szereg patentów związanych z techniką fotonaświetlania EUV (extreme ultraviolet), wykorzystującą fale światła o długości 13.5 nm. Gotowe maszyny Huaweii ma dostarczyć następnie do lokalnych producentów układów scalonych tj. SIMC i Shanghai IC.



Opracowanie własnych maszyn do wytrawiania wafli krzemowych w technologii EUV pozwoli chińskim firmom docelowo opracować własne procesy litograficzne klasy 7nm.







