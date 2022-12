Środa 28 grudnia 2022 GeForce RTX 4070 Ti - znamy oficjalną cenę

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:57 Na początku stycznia nastąpi oficjalna premiera trzeciej karty graficznej Nvidia najnowszej generacji. Będzie to GeForce RTX 4070 Ti, wyposażony w 12 GB pamięci GDDR6X i układ graficzny AD104 z 7680 rdzeniami CUDA. Karta początkowo była planowana jako GeForce RTX 4080 12 GB, ale pod sporym naporem krytyki Nvidia zdecydowała się o anulowaniu jej premiery, a później o wprowadzeniu jej do sprzedaży nieco później i pod bardziej właściwą nazwą, czyli właśnie GeForce RTX 4070 Ti. Nvidia poinformowała już dystrybutorów i sprzedawców o cenie swojej nowej karty, która będzie wynosić 799 USD za wersję referencyjną Founders Edition.



W polskich sklepach powinno się to przełożyć na cenę około 4600-4700 złotych (z VAT).



Ustalona cena GeForce RTX 4070 Ti jest o 100 dolarów niższa niż zakładały dotychczasowe plany Nvidia- początkowo GeForce RTX 4070 Ti miał być sprzedawany jako GeForce RTX 4080 12 GB w cenie 899 USD. Najnowsze informacje wskazują też, że Nvidia nie planuje obniżenia ceny GeForce RTX 4080 i pozostawi ją na poziomie 1199 USD. Jest to pokłosiem tego, że nowe Radeony RX 7900 XTX i 7900 XT oferują wydajność poniżej oczekiwań, i poniżej wewnętrznych prognoz Nvidia sprzed ich premiery.



