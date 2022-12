Środa 28 grudnia 2022 AMD przeniesie centrum logistyczne z Hongkongu na Tajwan

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:11 Tajwański Economic Daily News informuje o tym, że firma AMD podjęła decyzję o przeniesieniu swojej fabryki i centrum logistycznego z Hongkongu na Tajwan. Obecnie w Hongkongu znajduje się placówka AMD zajmującą dystrybucją gotowych procesorów, a wcześniej tzw. finalnym montażem, czyli łączeniem wszystkich układów scalonych do substratu, lutowaniem osłony termicznej, a następnie testami i selekcją gotowych procesorów na poszczególne modele. Drugą podobną placówkę AMD posiada w Malezji, dlatego też na osłonach termicznych procesorów Ryzen znajduje się informacja "Made in China" (w przypadku montażu procesorów w Hongkongu) lub "Made in Malaysia".



Nowe centrum logistyczne AMD na Tajwanie zastąpi dotychczasowe zlokalizowane w pobliskim Hongkongu, które docelowo zostanie zamknięte. Po jego uruchomieniu kwestie związane z transportem komponentów zostaną uproszczone i przyspieszone - jak choćby transport układów scalonych z fabryk TSMC będzie szybszy i tańszy. Według placówka zostanie zlokalizowana w strefie przemysłowej Farglory Free Trade Zone w mieście Taoyuan. AMD ma oficjalnie podać szczegóły tej inwestycji za kilka tygodni.



Decyzja oznacza, że najpóźniej za kilka lat informajcę "Made in China" wygrawerowaną na osłonie termicznej procesorów zastąpi "Made in Taiwan".



Warto też dodać, że na podobne posunięcie zdecydowała się niedawno Nvidia, która w listopadzie ogłosiła przeniesienie swojego centrum logistycznego z Hongkongu na Tajwan.







