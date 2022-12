Środa 28 grudnia 2022 Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 w sprzedaży od 10 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:19 Na początku stycznia firma AMD oficjalnie wprowadzi do sprzedaży nowe tańsze wersje procesorów Ryzen serii 7000, z zablokowanym mnożnikiem i niższymi wskaźnikami TDP. Będą to 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 i 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600. Cała trójka zadebiutuje na początku stycznia w trakcie targów CES 2023, a sprzedaż w sklepach wystartuje od 10 stycznia. Poznaliśmy też oficjalne ceny oraz wydajność według wewnętrznych testów AMD. Ryzen 9 7900 ma kosztować 429 USD, Ryzen 7 7700 wyceniono na 329 USD, a Ryzen 5 7600 na 229 USD. Cała trójka ma oferować do około 30 procent wyższą wydajność w grach, i do około 50 procent wyższą wydajność wielowątkową względem poprzedników z serii Ryzen 5000.



Procesory Ryzen 9 7900 i Ryzen 7 7700 będą sprzedawane z dołączonym chłodzeniem Wraith Prism, a w pudełku procesora Ryzen 5 7600 znajdzie się chłodzenie Wraith Stealth.







