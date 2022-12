Środa 28 grudnia 2022 10 największych klientów TSMC zmniejsza zamówienia na układy scalone

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 22:50 Obecnie na tym rynku smartfonów, laptopów i wszelkiej elektroniki komputerowej trwa korekta popytu, spowodowana zakończeniem dwuletniego okresu anomalnie wysokiej sprzedaży. Był on wywołany głównie przez masowe przechodzenie osób na pracę i naukę zdalną, oraz jednocześnie boom na kryptowaluty. Obecnie oba te czynniki wygasły, co wyraźnie zmniejsza popyt na smartfony, laptopy i komputery. Efekty tej sytuacji odczuje też w 2023 roku tajwańska firma TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych. TSMC szacuje obecnie, że w przyszłym roku odnotuje przychód niższy o około 15 procent, niż w dotychczas rekordowym dla siebie 2022 roku.



Co więcej według informacji niezawodnego DigiTimes, wszyscy z 10 największych klientów TMSC zmiejszyło w ostatnim czasie swoje zamówienia. Grono tych firm obejmuje m.in. Apple, AMD, Nvidię, Qualcomm i Mediatek. Redukcja zamówień dotyczy układów scalonych wytwarzanych w starszych procesach litograficznych - od 28nm do 7nm. Litografia 5nm cieszy się natomiast dużym zainteresowaniem klientów TSMC i w jej przypadku poziom zamówień wciąż jest wyższy, niż zdolności produkcyjne tajwańskiej firmy.



Warto dodać też, że kilka tygodni temu władze TSMC poleciły pracownikom, aby w najbliższych miesiącach wybierali oni zaległe urlopy i udawali się na swoje wakacje. Informacja ta przedostała się do mediów i wywołała kilku procentowy spadek cen akcji TSMC - o czym więcej tutaj



