Środa 28 grudnia 2022 Procesory Intel Core 14. generacji Meteor Lake-S mogą zostać anulowane

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:48 Jesienią 2023 roku Intel planuje debiut procesorów Core 14. generacji o nazwie kodowej Meteor Lake. Będą to pod względami technicznymi procesory dość przełomowe - otrzymają całkowicie nowe rdzenie x86 w postaci wydajnych rdzeni Redwood Cove i efektywnych rdzeni Skymont, a dodatkowo będą też mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD. Procesory mają składać się łącznie z czterech chipów krzemowych, z których przynajmniej dwa wyprodukuje firma TSMC, a co najmniej jeden Intel w swojej całkiem nowej litografii "Intel 4". Tymczasem nowe nieoficjalne doniesienia wskazują, że procesory Meteor Lake mogą w ogóle nie pojawić się w wersji dla komputerów stacjonarnych.



Będą one dysponować 6 wydajnymi rdzeniami i 16 efektywnymi rdzeniami, czyli dwoma wydajnymi rdzeniami mniej niż obecne Core 13. generacji (Raptor Lake-S). Jednocześnie nie jest pewne, czy Intel zdoła uzyskać w nowej, świeżej litografii tak wysokie częstotliwości taktowania, jak taktowania uzyskiwane przez obecne procesory Core 13. generacji.



Nieoficjalne informacje wskazują, że obecnie nie ma pewności, czy procesory Meteor Lake zadebiutują w wersjach dla komputerów stacjonarnych. Wszystko zależeć ma od końcowej wydajności, jaką zdołają uzyskać nowe CPU, a jeśli nie będzie ona zadowalająca, ich debiut w wersjach dla komputerów stacjonarnych może zostać anulowany. Gdyby tak się stało to seria Core 14. generacji dla blaszaków będzie obejmować tylko procesory "Raptor Lake-S Refresh".



Niezagrożony ma być debiut procesorów Meteor Lake w wersjach dla laptopów - w tej wersji nowe procesory mają oferować wyższą efektywność energetyczną niż obecne Raptor Lake.





Przypomnijmy, że Intel już raz zmieniał swoje plany związane z procesorami Meteor Lake - informacje z 2021 roku wskazywały na zastosowanie chipu "GPU Tile" z układem graficznym, wytwarzanego przez TSMC w litografii 3nm. Następnie latem 2022 roku Intel poinformował TSMC, iż w 2023 roku nie będzie mógł zrealizować swoich zamówień na 3nm układy krzemowe i zacznie je odbierać o 2 kwartały później, dopiero od grudnia 2023 roku. Później krzemowy gigant poinformował, że układ graficzny procesorów Meteor Lake będzie wytwarzany przez TSMC ale w litografii 5nm, a nie 3nm.



Eksperci ocenili wówczas, że w świetle problemów Intela z układami graficznymi ARC, procesory Meter Lake otrzymają starszy układ graficzny, na przykład IGP 11. generacji (Xe) pochodzący z procesorów Core 12. i 13. generacji, który zostanie przeniesiony do odrębnego układu krzemowego i dodany do pozostałych trzech chipów, z jakich będą składać się procesory Meteor Lake.



