Środa 28 grudnia 2022 AMD pozwala zwracać karty Radeon RX 7900 XTX w wersji referencyjnej

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:51 Debiutujące niedawno nowe karty graficzne Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT od AMD niestety nie spełniły oczekiwań. Dla przykładu Radeon RX 7900 XTX oferuje tylko o 35-40 procent wyższą wydajność niż poprzedni Radeon RX 6950 XT, konsumując od niego więcej energii. Nie ma zatem zapowiadanego ponad 50 procentowego wzrostu wydajności na wat, a ogólna wydajność jest niższa niż oczekiwano. Tak niskiego poziomu wydajności nowych Radeonów nie spodziewała się też Nvidia, dlatego też nie dojdzie do początkowo planowanej obniżki ceny GeForce RTX 4080. Teraz okazuje się, że część nabywców karty Radeon RX 7900 XTX w wersji referencyjnej może je zwrócić do AMD.



Wszystko z powodu zgłaszanych problemów z wysoką temperaturą pracy i throtlingiem niektórych egzemplarzy. Niektórzy użytkownicy nowych Radeonów RX 7900 XTX w wersji MBA (Made By AMD) kontaktowali się z pomocą techniczną producenta, zgłaszając, ze układ graficzny osiaga temperaturę do 110 stopni i wyraźnie zmniejsza swoje częstotliwości taktowania, co powoduje spadek liczby generowanych klatek na sekundę.



Gdy liczba zgłoszeń wzrosła, AMD postanowiło ugiąć się, i wszystkim posiadaczom karty Radeon RX 7900 XTX w wersji referencyjnej, którzy zaobserwowali wspominany problem, zaoferowało możliwość zwrotu karty graficznej i otrzymania pełnego zwrotu kosztów jej zakupu. Tym samym osoby które nabyły kartę Radeon RX 7900 XTX w wersji autorskiej od AMD, a nie są z niej zadowolone, mają otwartą furtkę aby oddać kartę producentowi i odzyskać wydane na nią pieniądze.



