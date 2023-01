Sobota 31 grudnia 2022 Intel Core 13 generacji: nowe procesory dla desktopów i laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:55 Intel poinformował o poszerzeniu swojej oferty o procesory Core 13. generacji (Raptor Lake) w wersjach dla komputerów przenośnych, oraz w wersjach dla komputerów stacjonarnych z zablokowanym mnożnikiem i wskaźnikami TDP 65W lub 35W. Dla komputerów stacjonarnych w ofercie pojawia się 10 nowych modeli procesorów z TDP 65W, oraz sześć nowych modeli procesorów z TDP 35W. Są to Core i9-13900, Core i9-13900F i Core i9-13900T (8 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni), Core i7-13700, Core i7-13700F i Core i7-13700T (8 wydajnych + 8 efektywnych rdzeni), Core i5-13600, i5-13600T, i5-13500, i5-13500T (6 wydajnych + 8 efektywnych rdzeni) Core i5-13400, i5-13400T i i5-13400F (6 wydajnych + 4 efektywne rdzenie), oraz Core i3-13100, i3-13100F i i3-13100T (4 wydajne, 0 efektywnych rdzeni).



Ceny nowych procesorów są od 9 do 14 procent wyższe niż analogicznych modeli z serii Core 12. generacji, a w zamian nowe CPU oferują o kilka procent wyższą wydajność jednowątkową i od kilkunastu do około 30-40 procent (w zależności od modelu) wyższą wydajność wielowątkową.





Procesory Core 13. generacji dla komputerów przenośnych podzielone są na cztery segmenty w zależności od TDP i przeznaczenia. Dla przenośnych stacji roboczych i najbardziej wydajnych komputerów gaminowych przygotowano serię HX z TDP 55W (limit PL2 wynosi 157W), dysponującą maksymalnie 24 rdzeniami (8 wydajnych + 16 efektywnych). Dla wydajnych laptopów i typowych laptopów gaminowych dostępna jest seria H (łącznie do 14 rdzeni: do 6 wydajnych + do 8 efektywnych rdzeni), mająca wskaźnik TDP 45W (limit PL2 wynosi do 115W).



Dla lekkich i cienkich laptopów dostępna jest seria P (TDP 28W, PL2 64W) mająca do 6 wydajnych + do 8 efektywnych rdzeni), lub seria U (TDP 15W, PL2 55W) mająca 1 lub 2 wydajne rdzenie i 4 lub 8 efektywnych rdzeni. W serii P najwolniejszym procesorem jest Core i5-1340P (4 wydajne + 8 efektywnych rdzeni), a w serii U najwolniejsze modele to Core i3-1305U (1 wydajny + 4 efektywne rdzenie) , i Core i3-1315U (2 wydajne + 4 efektywne rdzenie).



Zestawienie wszystkich procesorów jest widoczne na poniższych slajdach.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.