Sobota 31 grudnia 2022 Intel zwiększa ceny procesorów o około 10 procent

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:42 Wraz z nadejściem 2023 roku Intel zwiększył ceny większości oferowanych procesorów o około 10 procent. Nowe wyższe ceny obejmują obecnie procesory Core 12. generacji, oraz debiutujące własnie procesory Core 13. generacji dla laptopów i w wersjach dla komputerów stacjonarnych z TDP 65W lub 35W i zablokowanym mnożnikiem. Nowa cena Core i9-12900K to 648 USD (zamiast 589 USD), Core i7-12700K to 450 USD (zamiast 409 USD), a Core i5-12600K to 318 USD (zamiast 289 USD). Analogicznie o około 10 procent zwiększona została cena pozostałych modeli procesorów Core 12. generacji. Obecne ceny (589 USD, 409 USD i 329 USD) utrzymują narazie Core i9-13900K, Core i7-13700k i Core i5-13600K, ale prawdopodobnie nie potrwa to zbyt długo.



Na ten moment są to jedyne procesory Core 12. generacji lub Core 13. generacji, oferowane w "starej cenie".



Podwyżkę cen skomentował już David Zinsner, główny księgowy (CFO - Chief Financial Officer) Intela. Jak przyznał, podwyżka jest efektem dostosowania się do zwiększonych kosztów oraz cen konkurencji. Dostosowywanie cen ma objąć zarówno procesory konsumenckie oferowane przez dział CCG (Client Computing Group) jak i procesory serwerowe sprzedawane przez dział DCAI (Data Center and AI), i obejmuje zarówno procesory pudełkowe jak i dostawy dla producentów serwerów, gotowych komputerów i laptopów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.