Sobota 31 grudnia 2022 Radeon RX7900 XTX: więcej informacji o zbyt wysokiej temperaturze

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 21:28 Kilka dni temu informowaliśmy, że część nabywców nowych kart graficznych Radeon RX 7900 XTX od AMD zgłasza problemy z wysoką temperaturą pracy i throtlingiem. W niektórych egzemplarzach tych kart układ graficzny osiąga temperaturę do 110 stopni i wyraźnie zmniejsza swoje częstotliwości taktowania, co powoduje spadek liczby generowanych klatek na sekundę. Firma AMD pozwoliła klientom zwracać takie karty, oferując im zwrot pieniędzy. Teraz pojawia się więcej informacji. Igors Lab, powołując się na swoje źródła u producentów kart graficznych donosi, że problemy wynikają z dostarczenia przez podwykonawcę wadliwych komór parowych, czyli elementu odbierającego ciepło z GPU i oddającego je do pozostałej części radiatora.



Łącznie wadliwych miało być od 4 do 6 partii komór parowych. Okazuje się też, że część z nich trafiła też do producentów takich jak Asus, Sapphire, MSI, Gigabyte oraz Power Color, i została zamontowana na autorskich wersjach Radeonów wyprodukowanych przez te firmy. Według źródeł Igors Lab producenci gotowych komputerów gamingowych odnotowali już ponad 300 reklamacji przegrzewających się, zamontowanych w zestawach kart Radeon RX 7900 XTX będących autorskimi wersjami od Asusa, Sapphire, MSI i Gigabyte i Power Color.



Tymczasem firma AMD wydała krótkie oświadczenie, w którym informuje że bada dokładnie wszystkie czynniki które doprowadziły do zaistnienia tej sytuacji, a klientów mających przegrzewające się karty prosi o kontakt z pomocą techniczną celem ich zwrotu.



