Sobota 31 grudnia 2022 ASUS jest pod wrażeniem procesorów AMD Dragon Range

Autor: Zbyszek | źródło: ASUS | 22:45 Wprowadzenie przez Intela laptopowych procesorów Core 12. generacji i Core 13. generacji w wersjach "HX" z 16 lub 24 rdzeniami (8 wydajnych + 8 lub 16 efektywnych) nie mogło pozostać bez odpowiedzi ze strony AMD. Dlatego oprócz typowych 8-rdzeniowych procesorów APU Phoenix (ZEN 4), producent postanowił przygotować też laptopowe procesory z 16 rdzeniami ZEN 4, o nazwie kodowej Dragon Range. Trafią one na rynek prawdopodobnie jeszcze w 1. kwartale 2023 roku, a laptopy z nimi zaprezentował już ASUS. Nowe 16 rdzeniowe procesory mobilne od AMD znajdą się w laptopach ROG Zephyrus i ROG Zephyrus Duo z serii na 2023 rok, a z ich prezentacji wynika, że ASUS jest pod wrażeniem osiągów procesorów Dragon Range.



16-rdzeniowa wersja z TDP 55W pod względem wydajności ma tylko nieznacznie ustępować desktopowemu procesorowi Ryzen 9 7950X, prezentując od niego znacznie lepszą efektywność energetyczną. Co więcej po aktywacji Precision Boost Overdrive wydajność wielowątkowa ma wzrastać do 10 procent, i osiagać poziom porównywalny z desktopowym procesorem Ryzen 9 7950X, przy nadal znacznie niższym poborze energii.







