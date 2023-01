Sobota 31 grudnia 2022 Microsoft prawdopodobnie nie dostanie zgody na zakup Activision Blizzard

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 23:15 Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił swój plan zakupu studia Activision Blizzard. Decyzja wynikała z chęci zmiany wizerunku - Microsoft chciał, aby zamiast firmy znanej z produkcji systemów operacyjnych i oprogramowania do pracy, był kojarzony jako producent zarówno oprogramowania roboczego jak i też rozrywkowego. Wprawdzie od kilkunastu lat Microsoft oferuje własne gry 3D, jak np. ostatni Flyight Simulator, ale ich liczba jest stosunkowo niewielka w porównaniu do liczby tytułów wydawanych przez innych twórców gier. Przejęcie Activision Blizzard miało kosztować około 68 miliardów dolarów, i pozwolić uczynić Microsoft trzecim największym producentem gier na rynku.



Na zakup musieli zgodzić się jeszcze regulatorzy rynku i organy antymonopolowe, i na tym etapie Microsoft uzyskał dość silny. Zgody na transakcję nie wyrażają zarówno Komisja Europejska, jak i amerykańska Federalna Komisja Handlu. Oba organy w odpowiedzi przekazanej do Microsoftu wyraziły zdecydowane obawy o monopolizację rynku gier. Microsoft stając się producentem i wydawcom wielu gier, mógłby ograniczać ich dystrybucję tylko do własnej platformy gamingowej Xbox.



W sprawie protestuje też firma Sony, która uważa, że zakup Activision Blizzard przez Microsoft mógłby w przyszłości spowodować niedostępność części gier na jej PlayStation. Japoński producent skierował swoje negatywne opinie do regulatorów rynku badających tę potencjalną transakcję.



Nieoficjalne doniesienia mówią, że Microsoft zaoferował Sony, iż gry studia Activision będą dostępne na PlayStation tylko do końca 2027 roku, kiedy wygasa obecna umowa Sony z Activision. W podobnym czasie debiutować może konsola PlayStation 5, co oznaczałoby brak tytułów Activision Blizzard na PS5.



W przypadku USA wiadomo już o zgodzie na ew. transakcję zadecyduje sąd, który rozpatrzy argumenty zarówno Microsoftu jak i Federalnej Komisji Handlu, a pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na sierpień 2023 roku. W przypadku Unii Europejskiej, znając jej biurokrację postępowanie antymonopolowe może potrwać dłużej.



